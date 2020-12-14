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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 14:19
Vlad442 написав: Grand Touring написав: beee написав:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно
Как минимум не комфортно отдавать нехилые деньги за аренду, зная, что где то простаивает жилье и тянет комуналку.
Есть люди, которые купили квартиру как собственное жилье. Они никогда не побегут его продавать. Некоторые даже через много лет будут держать "на старость".
Другие купили инвестиционную квартиру и относятся к ней как к вкладу в банке. Такие готовы фиксировать убытки.
Можно найти гостинку или однушку с ремонтом под арендаторов по сниженной цене. Или из-под бабушки. Остальные (из породы Аирмакса) если и выходят на олх, то попродавать, а не продать.
To Vlad442 и UA:
Квитки никогда не было ни на ОЛХ ни на одном другом сайте по продаже недвиги. Квітка не продається! Тічка.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:46
Faceless написав:
Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував
а вы покупаете или продаете (с)
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
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