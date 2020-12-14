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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 14:19
Vlad442 написав: Grand Touring написав: beee написав:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно
Как минимум не комфортно отдавать нехилые деньги за аренду, зная, что где то простаивает жилье и тянет комуналку.
Есть люди, которые купили квартиру как собственное жилье. Они никогда не побегут его продавать. Некоторые даже через много лет будут держать "на старость".
Другие купили инвестиционную квартиру и относятся к ней как к вкладу в банке. Такие готовы фиксировать убытки.
Можно найти гостинку или однушку с ремонтом под арендаторов по сниженной цене. Или из-под бабушки. Остальные (из породы Аирмакса) если и выходят на олх, то попродавать, а не продать.
To Vlad442 и UA:
Квитки никогда не было ни на ОЛХ ни на одном другом сайте по продаже недвиги. Квітка не продається! Тічка.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:46
Faceless написав:
Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував
а вы покупаете или продаете (с)
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
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Ромасик
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:13
Vlad442 написав: beee написав:
Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.
Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.Если это реальная сделка
, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.
Такая же реальная, как и аренда Севена в мае по 35к.
Наслушается хотелок от хозяев квартир, где ремонты делает и на форум тащит
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Damien
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:39
Ромасик написав:
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
комбикорм вас устроит?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:41
Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:56
airmax78 написав: Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400
за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой
Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:07
Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
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BIGor
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:21
BIGor написав: airmax78 написав: Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400
за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой
Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.
Це де так? В Києві дорожче.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:21
airmax78 написав:
Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой
Или в Грецию. В Афинах вон за 500 или 600 евро 4-комнатную можно снять в 10 минутах от метро.
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