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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10531105321053310534>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:19

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  beee написав:Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно
Как минимум не комфортно отдавать нехилые деньги за аренду, зная, что где то простаивает жилье и тянет комуналку.

Есть люди, которые купили квартиру как собственное жилье. Они никогда не побегут его продавать. Некоторые даже через много лет будут держать "на старость".
Другие купили инвестиционную квартиру и относятся к ней как к вкладу в банке. Такие готовы фиксировать убытки.
Можно найти гостинку или однушку с ремонтом под арендаторов по сниженной цене. Или из-под бабушки. Остальные (из породы Аирмакса) если и выходят на олх, то попродавать, а не продать.

To Vlad442 и UA:
Квитки никогда не было ни на ОЛХ ни на одном другом сайте по продаже недвиги. Квітка не продається! Тічка.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:46

  Faceless написав:Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував


а вы покупаете или продаете (с)
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:58

Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:13

  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

Такая же реальная, как и аренда Севена в мае по 35к.
Наслушается хотелок от хозяев квартир, где ремонты делает и на форум тащит
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:39

  Ромасик написав:за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай

комбикорм вас устроит?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:41

  Ромасик написав:Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.

Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:56

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.

Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой

Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:07

  Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай

Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:21

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.

Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой

Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.

Це де так? В Києві дорожче.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:21

  airmax78 написав:Знакомой с января поднимают аренду за 1 бедрум с 1600 до 2400 за месяц. Грят: спрос высокий, такие цены. #скородомой

Или в Грецию. В Афинах вон за 500 или 600 евро 4-комнатную можно снять в 10 минутах от метро.
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