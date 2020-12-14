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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10531105321053310534

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:23

  Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай

Про эту самую Наталью с детьми, вернувшуюся из Британии сегодня даже "московский комсомолец" написал.
Но даже там, обсосав все проблемы барышни, в конце статьи указали, что Наталья все же собирается вскоре вернуться в Британию и ищет там "добрых людей, готовых сдать ей жилье с нормальными условиями".
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 18 гру, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:23

  BIGor написав:Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK

She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:25

:shock:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK

She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."

Та ото ж
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:26

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.

Це де так? В Києві дорожче.

Краків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:30

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.

Це де так? В Києві дорожче.

Краків.

В небольших городках Восточной Германии цена за двушку с коммуналкой примерно такая же.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:32

  antey1969 написав:Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."

Я тоже много чего рилли хопе, но не даюд

На лето можно будет вернуться. А на зимовку в теплые края🙋
Ромасик
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