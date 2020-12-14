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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 16:23
Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
Про эту самую Наталью с детьми, вернувшуюся из Британии сегодня даже "московский комсомолец" написал.
Но даже там, обсосав все проблемы барышни, в конце статьи указали, что Наталья все же собирается вскоре вернуться в Британию и ищет там "добрых людей, готовых сдать ей жилье с нормальными условиями".
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 18 гру, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:23
BIGor написав:
Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:25
airmax78 написав: BIGor написав:
Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."
Та ото ж
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:26
airmax78 написав: BIGor написав:
Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.
Це де так? В Києві дорожче.
Краків.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:30
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Ну все такие "элитные" выбирают или Видень или Лондон, а потом говорят что дорого.
У нас с комуналкой в экономе 1+1 с лифтом в паркинг + 2 паркоместа и одинаковыми ручками и дверями вышло за ноябрь аренда = 565 долл + 85 долл комунальные на 2-х. Итого 650 долл.
Це де так? В Києві дорожче.
Краків.
В небольших городках Восточной Германии цена за двушку с коммуналкой примерно такая же.
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antey1969
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:32
antey1969 написав:
Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."
Я тоже много чего рилли хопе, но не даюд
На лето можно будет вернуться. А на зимовку в теплые края🙋
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Ромасик
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