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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10532105331053410535

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:27

  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

А почему там так много налогов? Право собственности совсем свежее? И сколько тогда насчитал их нотариус? Они почти от полной суммы кэша разве платятся(оценка метра почти как на рынке)?
Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100
И то если полно будет приемлемых объектов, которые уже дстроены но не введены в эксплуатацию с фиксацией цены в гривне, или будут гарантировано построены с котлована с той же гривневый ценой,что и при текущем курсе(то есть с вероятностью 0.01%)
Вторичка вдвое просто так на фоне стабильного курса не упадёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:46

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Без лифта и паркоместа можно и в 500 евро уложиться.
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