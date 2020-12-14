Vlad442 написав:
Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.
А почему там так много налогов? Право собственности совсем свежее? И сколько тогда насчитал их нотариус? Они почти от полной суммы кэша разве платятся(оценка метра почти как на рынке)?
Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100
И то если полно будет приемлемых объектов, которые уже дстроены но не введены в эксплуатацию с фиксацией цены в гривне, или будут гарантировано построены с котлована с той же гривневый ценой,что и при текущем курсе(то есть с вероятностью 0.01%)
Вторичка вдвое просто так на фоне стабильного курса не упадёт