Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составилВ итог Наталья приняла решение возвращаться."Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда нет электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.