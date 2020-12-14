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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:27
Vlad442 написав: beee написав:
Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.
Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.
А почему там так много налогов? Право собственности совсем свежее? И сколько тогда насчитал их нотариус? Они почти от полной суммы кэша разве платятся(оценка метра почти как на рынке)?
Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100
И то если полно будет приемлемых объектов, которые уже дстроены но не введены в эксплуатацию с фиксацией цены в гривне, или будут гарантировано построены с котлована с той же гривневый ценой,что и при текущем курсе(то есть с вероятностью 0.01%)
Вторичка вдвое просто так на фоне стабильного курса не упадёт
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барабашов
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:46
gonchik74
Без лифта и паркоместа можно и в 500 евро уложиться.
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antey1969
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:07
барабашов написав:
Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100
Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.
Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.
Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случиться только
в случае поражения и/или позорного мира.
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Vlad442
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:22
BIGor написав: Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK
Очевидно, потому что это все переворачивает с головы на ноги.
Знакомая на юге ЮК, правда повезло с жильем.
Жалеет только о том, что муж не с ней.
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rjkz
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:24
antey1969 написав: Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.
Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.
В итог Наталья приняла решение возвращаться.
"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не
т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил
или флай
Про эту самую Наталью с детьми, вернувшуюся из Британии сегодня даже "московский комсомолец" написал.
Но даже там, обсосав все проблемы барышни, в конце статьи указали, что Наталья все же собирается вскоре вернуться в Британию и ищет там "добрых людей, готовых сдать ей жилье с нормальными условиями".
По такой логике 70-80 жилья в НЙ не пригодно для жизни и должно пустовать.
Но почему=то такое не происходит.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:26
antey1969 написав:
:shock:
airmax78 написав:
She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."
Та ото ж
"Ваша Галя балувана"(с)
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:40
rjkz написав:
Очевидно, потому что это все переворачивает с головы на ноги.
Знакомая на юге ЮК, правда повезло с жильем.
Жалеет только о том, что муж не с ней.
Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:56
BIGor написав:
Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...
В странах, что Вы перечислили украинцу жить на социале не получится (если не работать), а вот в дорогих странах социал позволяет. У меня другие критерии (климат, налоги, люди, моя конкурентоспособность), поэтому рассматривал Испанию для себя и семьи (но семья не захотела)
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Додано: Нед 18 гру, 2022 21:23
budmix_org написав: BIGor написав:
Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...
В странах, что Вы перечислили украинцу жить на социале не получится (если не работать), а вот в дорогих странах социал позволяет. У меня другие критерии (климат, налоги, люди, моя конкурентоспособность), поэтому рассматривал Испанию для себя и семьи (но семья не захотела)
девочки-социальщицы
меееедленннно шевеля губами читайте название ветки много раз
для вас коля создал тематическую суперветку, развлекайтесь там
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Додано: Нед 18 гру, 2022 21:32
Успіх написав:
Я так розумію - таке вже, навіть, на швидкості х1,5 ніхто не дивиться/не цікавиться... раз не коментує
да никто ничего не покупает, ветку надо переименовать на "каких цен вы ждёте ПОСЛЕ ВОЙНЫ?"
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