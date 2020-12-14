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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10532105331053410535

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:27

  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

А почему там так много налогов? Право собственности совсем свежее? И сколько тогда насчитал их нотариус? Они почти от полной суммы кэша разве платятся(оценка метра почти как на рынке)?
Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100
И то если полно будет приемлемых объектов, которые уже дстроены но не введены в эксплуатацию с фиксацией цены в гривне, или будут гарантировано построены с котлована с той же гривневый ценой,что и при текущем курсе(то есть с вероятностью 0.01%)
Вторичка вдвое просто так на фоне стабильного курса не упадёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:46

gonchik74
Без лифта и паркоместа можно и в 500 евро уложиться.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100

Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.
Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.
Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случиться только в случае поражения и/или позорного мира.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:22

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай

Кстати а чего не написали одно уточнение из оригинала?https://www.gazetteandherald.co.uk/news/23190892.ukraine-war-family-sought-refuge-wiltshire-forced-return/
Mrs Taranenko hopes that she will be able to return to the UK

Очевидно, потому что это все переворачивает с головы на ноги.
Знакомая на юге ЮК, правда повезло с жильем.
Жалеет только о том, что муж не с ней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:24

  antey1969 написав:
  Ромасик написав:
Украинка Наталья Тараненко, которая привезла своих троих детей в Великобританию полгода назад, вынуждена вернуться на родину, в пригород Киева, не сумев найти достойное британское жилье, пишет Asalisbury Journal.

Как отмечает издание, семья Натальи после некоторых мытарств сумела получить в свое распоряжение жилье - правда, всего с одной спальней, что маловато для них. К тому же, как оказалось, их квартира была холодной, в стенах и оконных проемах щели, в итоге, пришлось изрядно тратиться на отопление. В прошлом месяце, например, счет по этой услуге составил 300 фунтов.

В итог Наталья приняла решение возвращаться.

"Конечно, я беспокоюсь о нашем пребывании в Украине. У нас дома не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день. Когда не :arrow: т электричества, нет воды и отопления, и каждый день существует угроза ракетных обстрелов со стороны России", - заявила она.
за 300 фунтов в пригороде Киева витальен их бы еще и кормил :D или флай

Про эту самую Наталью с детьми, вернувшуюся из Британии сегодня даже "московский комсомолец" написал.
Но даже там, обсосав все проблемы барышни, в конце статьи указали, что Наталья все же собирается вскоре вернуться в Британию и ищет там "добрых людей, готовых сдать ей жилье с нормальными условиями".


По такой логике 70-80 жилья в НЙ не пригодно для жизни и должно пустовать.
Но почему=то такое не происходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:26

  antey1969 написав::shock:
  airmax78 написав:She added: “I really hope that in the new year we will find a landlord with a good heart who is understanding of our situation."

Та ото ж


"Ваша Галя балувана"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:40

  rjkz написав:Очевидно, потому что это все переворачивает с головы на ноги.
Знакомая на юге ЮК, правда повезло с жильем.
Жалеет только о том, что муж не с ней.

Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:56

  BIGor написав:Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...

В странах, что Вы перечислили украинцу жить на социале не получится (если не работать), а вот в дорогих странах социал позволяет. У меня другие критерии (климат, налоги, люди, моя конкурентоспособность), поэтому рассматривал Испанию для себя и семьи (но семья не захотела)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:23

Модерация присутствует на форуме???

  budmix_org написав:
  BIGor написав:Как человек хоть немного готовившийся к эмиграции скажу одно - Великобритания - это очень дорого, даже если с работай переехать. Если цель не работать и жить - то нужно выбирать страны подешевле - Турция, Испания, Польша, может Балканы... Но чего-то люди выбирают самые дорогие страны...

В странах, что Вы перечислили украинцу жить на социале не получится (если не работать), а вот в дорогих странах социал позволяет. У меня другие критерии (климат, налоги, люди, моя конкурентоспособность), поэтому рассматривал Испанию для себя и семьи (но семья не захотела)

девочки-социальщицы
меееедленннно шевеля губами читайте название ветки много раз

для вас коля создал тематическую суперветку, развлекайтесь там
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:32

  Успіх написав:Я так розумію - таке вже, навіть, на швидкості х1,5 ніхто не дивиться/не цікавиться... раз не коментує
да никто ничего не покупает, ветку надо переименовать на "каких цен вы ждёте ПОСЛЕ ВОЙНЫ?"
vitaliian
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