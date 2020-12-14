Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49
Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49
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