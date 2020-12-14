Додано: Пон 19 гру, 2022 01:45

UA написав: Vlad442 написав: барабашов написав: Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100 Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100

Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.

Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.

Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случиться только в случае поражения и/или позорного мира. Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случитьсяв случае поражения и/или позорного мира.

В 14-15 как и в 2009-2010 драйвером снижения стали застройщики.

Продавцы вторички глупо выглядели на фоне цен первички.



Сейчас цены первички интересны разве что бывшим (сокращенным) сотрудникам отделов продаж и десяткам тысячам застрявших в недостроях инвесторов.

Людям с деньгами эта тема не интересна.



Потому и цена в Киеве падает медленно и не так сильно как ожидает большинство. В 14-15 как и в 2009-2010 драйвером снижения стали застройщики.Продавцы вторички глупо выглядели на фоне цен первички.Сейчас цены первички интересны разве что бывшим (сокращенным) сотрудникам отделов продаж и десяткам тысячам застрявших в недостроях инвесторов.Людям с деньгами эта тема не интересна.Потому и цена в Киеве падает медленно и не так сильно как ожидает большинство.

Правильно - два главных драйвера "медведей"1) дешёвые новостройки с высокой вероятностью доведения до ума(сейчас есть хоть что то подобное? если Мыкытаси и при курсе 23 и тотальной победе Слуг умудрились уложить такую долю рынка)2) рабочие без претензий на мясо каждый день и тёплый туалет с душем вообще и стабильная при девале себестоимость в грн(сейчас есть избыток дармовой квалифицированной рабочей силы? что с себестоимостью стройматериалов и их доступностью на шару по щелчку копийчушек на нашем рынке?)- и вторичка валится когда "трибекятники" рядом с хрущами и совкопанелью продают с очередями с трёх ночи в ОП вдвое дешевле за метр хотелок наследников и эмигрантов с советской застройкиА там и элитка валится, потому что РТ и ЦП идут дешевле и намного чего то более шикарного в районе Пушкинской к примеру и где там ещё 10 лет назад за миллион что то приличное продавалось.Сейчас есть эти два драйвера? Курс 100 или как там Зёбр ванговал 114 светит хотя бы в 24м году? Наконец в той же Ирпени что то целое,с родной крышей и окнами, а не уложенное ОФ и градами идёт с дисконтом хотя бы 30% ?P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?