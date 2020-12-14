RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10534105351053610537>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49

  Faceless написав:Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував

Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 23:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15749
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:
  rjkz написав:НЙ сейчас официально самый дорогой город в мире
а здесь писали что Мариуполь. Никому верить нельзя

и про Париж)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7359
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1510 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 01:45

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100

Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.
Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.
Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случиться только в случае поражения и/или позорного мира.

В 14-15 как и в 2009-2010 драйвером снижения стали застройщики.
Продавцы вторички глупо выглядели на фоне цен первички.

Сейчас цены первички интересны разве что бывшим (сокращенным) сотрудникам отделов продаж и десяткам тысячам застрявших в недостроях инвесторов.
Людям с деньгами эта тема не интересна.

Потому и цена в Киеве падает медленно и не так сильно как ожидает большинство.

Правильно - два главных драйвера "медведей"
1) дешёвые новостройки с высокой вероятностью доведения до ума(сейчас есть хоть что то подобное? если Мыкытаси и при курсе 23 и тотальной победе Слуг умудрились уложить такую долю рынка)
2) рабочие без претензий на мясо каждый день и тёплый туалет с душем вообще и стабильная при девале себестоимость в грн(сейчас есть избыток дармовой квалифицированной рабочей силы? что с себестоимостью стройматериалов и их доступностью на шару по щелчку копийчушек на нашем рынке?)
- и вторичка валится когда "трибекятники" рядом с хрущами и совкопанелью продают с очередями с трёх ночи в ОП вдвое дешевле за метр хотелок наследников и эмигрантов с советской застройки
А там и элитка валится, потому что РТ и ЦП идут дешевле и намного чего то более шикарного в районе Пушкинской к примеру и где там ещё 10 лет назад за миллион что то приличное продавалось.
Сейчас есть эти два драйвера? Курс 100 или как там Зёбр ванговал 114 светит хотя бы в 24м году? Наконец в той же Ирпени что то целое,с родной крышей и окнами, а не уложенное ОФ и градами идёт с дисконтом хотя бы 30% ?
P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?
барабашов
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:02

  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

Забыл добавить, что 195 к это было на руки (такая хитрость, при которой цена указана без налогов. )

Кстати, в польше цены указаны тоже без налогов, поэтому это нормально
beee
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:06

  Феодал написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно

"2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень"
вы имеете в виду, в банках сильно придираются к состоянию купюр? Или какие-то другие проверки?

Света нет, проверить некак.
Придираются везде.
Я проверил у нотариуса на банковской магнер, щас в обменниках около 2 тысяч берут через раз
beee
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:59

  барабашов написав:P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?

ХЗ. В домах Войцеховского даже в качестве туриста бывал редко.
А после того как в Науковом упали несколько лестничных пролетов, стараюсь переходить на другую сторону дороги проходя мимо.
Если дом не введен в эксплуатацию, должны быть коммерческие тарифы (как для стройки)
Например в Науковом отопление от дизеля с каким то запредельным тарифом.

Перепродаю продажи по какому то договору у специально подкупленного нотариуса.
Естественно в реестре этих шедевров нет.
Покупатели - жадные и дремучие слои населения считающие себя самыми умными.
Таких среди всего населения большинство.
Так что спрос есть.
UA
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:56

На ветке остались только эмигранты и те кто дружит с паяльником и разбирается коэффициентах затухания в фидере :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:59

  UA написав:На ветке остались только эмигранты и те кто дружит с паяльником и разбирается коэффициентах затухания в фидере :mrgreen:


Я не эмигрант и с паяльниками не дружу.
Вы мне за что-то хотели заплатить?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:04

Верните ветке смысл(
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15749
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:10

  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

А смысл? :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10534105351053610537>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Gastarbaiter, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14924331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4981583
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.