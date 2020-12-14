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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10534105351053610537>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49

  Faceless написав:Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував

Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 23:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:
  rjkz написав:НЙ сейчас официально самый дорогой город в мире
а здесь писали что Мариуполь. Никому верить нельзя

и про Париж)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 01:45

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Цена вдвое сложится от текущей при курсе 100

Не думаю. В 14-15 драйвером снижения были спаленные накопления на гривнедепо и дешевые новостройки с высокой вероятностью выигрыша. Рабочие были на местах, гривневая себестоимость не изменилась.
Сейчас накопления все успели перевести в валюту по какому-то реальному курсу, с 17-ого года дешевых строителей нет, себестоимость материалов, завязанная на стоимости энергоресурсов, высокая.
Единственный фактор существенного снижения, который я сейчас вижу, это то, что выехавшие в Европу там и останутся, что они начнут продавать чтобы начать новую жизнь там. Что в Украине остановится экономика. Это может случиться только в случае поражения и/или позорного мира.

В 14-15 как и в 2009-2010 драйвером снижения стали застройщики.
Продавцы вторички глупо выглядели на фоне цен первички.

Сейчас цены первички интересны разве что бывшим (сокращенным) сотрудникам отделов продаж и десяткам тысячам застрявших в недостроях инвесторов.
Людям с деньгами эта тема не интересна.

Потому и цена в Киеве падает медленно и не так сильно как ожидает большинство.

Правильно - два главных драйвера "медведей"
1) дешёвые новостройки с высокой вероятностью доведения до ума(сейчас есть хоть что то подобное? если Мыкытаси и при курсе 23 и тотальной победе Слуг умудрились уложить такую долю рынка)
2) рабочие без претензий на мясо каждый день и тёплый туалет с душем вообще и стабильная при девале себестоимость в грн(сейчас есть избыток дармовой квалифицированной рабочей силы? что с себестоимостью стройматериалов и их доступностью на шару по щелчку копийчушек на нашем рынке?)
- и вторичка валится когда "трибекятники" рядом с хрущами и совкопанелью продают с очередями с трёх ночи в ОП вдвое дешевле за метр хотелок наследников и эмигрантов с советской застройки
А там и элитка валится, потому что РТ и ЦП идут дешевле и намного чего то более шикарного в районе Пушкинской к примеру и где там ещё 10 лет назад за миллион что то приличное продавалось.
Сейчас есть эти два драйвера? Курс 100 или как там Зёбр ванговал 114 светит хотя бы в 24м году? Наконец в той же Ирпени что то целое,с родной крышей и окнами, а не уложенное ОФ и градами идёт с дисконтом хотя бы 30% ?
P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:59

  барабашов написав:P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?

ХЗ. В домах Войцеховского даже в качестве туриста бывал редко.
А после того как в Науковом упали несколько лестничных пролетов, стараюсь переходить на другую сторону дороги проходя мимо.
Если дом не введен в эксплуатацию, должны быть коммерческие тарифы (как для стройки)
Например в Науковом отопление от дизеля с каким то запредельным тарифом.

Перепродаю продажи по какому то договору у специально подкупленного нотариуса.
Естественно в реестре этих шедевров нет.
Покупатели - жадные и дремучие слои населения считающие себя самыми умными.
Таких среди всего населения большинство.
Так что спрос есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:56

На ветке остались только эмигранты и те кто дружит с паяльником и разбирается коэффициентах затухания в фидере :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:59

  UA написав:На ветке остались только эмигранты и те кто дружит с паяльником и разбирается коэффициентах затухания в фидере :mrgreen:


Я не эмигрант и с паяльниками не дружу.
Вы мне за что-то хотели заплатить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:04

Верните ветке смысл(
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:10

  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

А смысл? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:22

  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як змінилася ціна на вторинному ринку, дол США /м²
За 6 місяців ціна в дол США знизилася на 12%
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:34

У Києві відчиняються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", — мер міста Кличко.

Вони були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому.
vitaliian
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