Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49
Принес как то депозит в почивший мегабанк, забраковали 1куе. Дурацкая ситуация, ради 1куе бегать в другой банк вроде тупо, так и лежали дома, а мега недозаработал, поэтому обанкротился
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 гру, 2022 23:49
Додано: Пон 19 гру, 2022 01:45
Правильно - два главных драйвера "медведей"
1) дешёвые новостройки с высокой вероятностью доведения до ума(сейчас есть хоть что то подобное? если Мыкытаси и при курсе 23 и тотальной победе Слуг умудрились уложить такую долю рынка)
2) рабочие без претензий на мясо каждый день и тёплый туалет с душем вообще и стабильная при девале себестоимость в грн(сейчас есть избыток дармовой квалифицированной рабочей силы? что с себестоимостью стройматериалов и их доступностью на шару по щелчку копийчушек на нашем рынке?)
- и вторичка валится когда "трибекятники" рядом с хрущами и совкопанелью продают с очередями с трёх ночи в ОП вдвое дешевле за метр хотелок наследников и эмигрантов с советской застройки
А там и элитка валится, потому что РТ и ЦП идут дешевле и намного чего то более шикарного в районе Пушкинской к примеру и где там ещё 10 лет назад за миллион что то приличное продавалось.
Сейчас есть эти два драйвера? Курс 100 или как там Зёбр ванговал 114 светит хотя бы в 24м году? Наконец в той же Ирпени что то целое,с родной крышей и окнами, а не уложенное ОФ и градами идёт с дисконтом хотя бы 30% ?
P.S. UA, вы так по тарифам на коммуналь в МегаСити и не ответили, там наверно далеко не 1700грн/Гкал и 1,68квт/ч? И как там народ перепродаёт такие прелести?
Додано: Пон 19 гру, 2022 10:59
ХЗ. В домах Войцеховского даже в качестве туриста бывал редко.
А после того как в Науковом упали несколько лестничных пролетов, стараюсь переходить на другую сторону дороги проходя мимо.
Если дом не введен в эксплуатацию, должны быть коммерческие тарифы (как для стройки)
Например в Науковом отопление от дизеля с каким то запредельным тарифом.
Перепродаю продажи по какому то договору у специально подкупленного нотариуса.
Естественно в реестре этих шедевров нет.
Покупатели - жадные и дремучие слои населения считающие себя самыми умными.
Таких среди всего населения большинство.
Так что спрос есть.
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:56
На ветке остались только эмигранты и те кто дружит с паяльником и разбирается коэффициентах затухания в фидере
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:59
Додано: Пон 19 гру, 2022 12:22
Додано: Пон 19 гру, 2022 12:34
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