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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10534105351053610537

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:36

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як змінилася ціна на вторинному ринку, дол США /м²
За 6 місяців ціна в дол США знизилася на 12%

Вангую это бегущие по волнам ноги инвесторов. Гривна на 45% сдулась, а недвижимость всего на 12%, так что даже дорожай фиксируем небольшой. А к упавшим доходам дорожай вообще неибический.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як змінилася ціна на вторинному ринку, дол США /м²
За 6 місяців ціна в дол США знизилася на 12%

Вангую это бегущие по волнам ноги инвесторов. Гривна на 45% сдулась, а недвижимость всего на 12%, так что даже дорожай.

Л - логика. :mrgreen: Рост, но отрицательный.
Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:00

  BIGor написав:Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
vitaliian
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