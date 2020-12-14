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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 12:36
Вангую это бегущие по волнам ноги инвесторов. Гривна на 45% сдулась, а недвижимость всего на 12%, так что даже дорожай фиксируем небольшой. А к упавшим доходам дорожай вообще неибический.
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vitaliian
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Додано: Пон 19 гру, 2022 12:55
vitaliian написав:
Вангую это бегущие по волнам ноги инвесторов. Гривна на 45% сдулась, а недвижимость всего на 12%, так что даже дорожай.
Л - логика.
Рост, но отрицательный.
Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст?
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BIGor
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:00
BIGor написав:
Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
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vitaliian
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_Klim
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