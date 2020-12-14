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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 13:00
BIGor написав:
Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 14:12
vitaliian написав: BIGor написав:
Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
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Додано: Пон 19 гру, 2022 15:01
beee написав: Vlad442 написав: beee написав:
Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.
Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.
Забыл добавить, что 195 к это было на руки (такая хитрость, при которой цена указана без налогов. )
Кстати, в польше цены указаны тоже без налогов, поэтому это нормально
Тогда я запутался. Цена это сколько отдал покупатель. Если речь идет о налогах за продажу до 3 лет владения или за вторую продажу в год, тогда это личные проблемы продавца. Если другие, "обязательные" налоги, то тогда логично указывать цену покупки и продажи в сопоставимых условиях.
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Vlad442
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Додано: Пон 19 гру, 2022 16:33
UA написав:
Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 16:49
airmax78 написав: UA написав:
Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
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Додано: Пон 19 гру, 2022 17:01
adeges написав: airmax78 написав: UA написав:
Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
Уже снял подземный паркинг под своим хрущем. 89 ойро в месяц. Но это временное решение. Уровень жизни в Вене не выдерживает никакой критики.
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airmax78
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