RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10532105331053410535

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:00

  BIGor написав:Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15729
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:12

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.

Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
UA
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:01

  beee написав:
  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

Забыл добавить, что 195 к это было на руки (такая хитрость, при которой цена указана без налогов. )

Кстати, в польше цены указаны тоже без налогов, поэтому это нормально

Тогда я запутался. Цена это сколько отдал покупатель. Если речь идет о налогах за продажу до 3 лет владения или за вторую продажу в год, тогда это личные проблемы продавца. Если другие, "обязательные" налоги, то тогда логично указывать цену покупки и продажи в сопоставимых условиях.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9304
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:33

  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
airmax78
 
Повідомлень: 41497
З нами з: 25.10.12
Подякував: 951 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.


А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
adeges
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 14.03.06
Подякував: 329 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:01

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.


А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...

Уже снял подземный паркинг под своим хрущем. 89 ойро в месяц. Но это временное решение. Уровень жизни в Вене не выдерживает никакой критики.
airmax78
 
Повідомлень: 41497
З нами з: 25.10.12
Подякував: 951 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10532105331053410535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14924783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4982360
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (457)
19.12.2022 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.