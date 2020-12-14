Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Продана квартира в славутиче 3к. До войны цена = 195. Продана за 185 - налоги Получается -20%.
Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%. Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.
Забыл добавить, что 195 к это было на руки (такая хитрость, при которой цена указана без налогов. )
Кстати, в польше цены указаны тоже без налогов, поэтому это нормально
Тогда я запутался. Цена это сколько отдал покупатель. Если речь идет о налогах за продажу до 3 лет владения или за вторую продажу в год, тогда это личные проблемы продавца. Если другие, "обязательные" налоги, то тогда логично указывать цену покупки и продажи в сопоставимых условиях.
UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял Посмотрите на индикатор Эйрмакс78 До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет. Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял Посмотрите на индикатор Эйрмакс78 До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет. Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял Посмотрите на индикатор Эйрмакс78 До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет. Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
Уже снял подземный паркинг под своим хрущем. 89 ойро в месяц. Но это временное решение. Уровень жизни в Вене не выдерживает никакой критики.
Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева. На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру. На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд. Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?)) На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.
UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял Посмотрите на индикатор Эйрмакс78 До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет. Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
1. Посольство Японии немного не в том районе. 2. Посол Японии дипломат, а не камикадзе. 3. Посол Японии не снимет квартиру у дикаря ничего не понимающего в искусстве Одзиги.
UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял Посмотрите на индикатор Эйрмакс78 До дна далеко
Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет. Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
1. Посольство Японии немного не в том районе. 2. Посол Японии дипломат, а не камикадзе. 3. Посол Японии не снимет квартиру у дикаря ничего не понимающего в искусстве Одзиги.