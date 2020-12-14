Додано: Пон 19 гру, 2022 16:33

UA написав: Стадии принятия новой реальности никто не отменял

Посмотрите на индикатор Эйрмакс78

До дна далеко Стадии принятия новой реальности никто не отменялПосмотрите на индикатор Эйрмакс78До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.