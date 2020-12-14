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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10533105341053510536>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:00

  BIGor написав:Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:12

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Інфляція 25,7%, а ціна за 6 місяців ціна в ₴ виросла на 10,34%, тут теж ріст
недвижимость не может расти так же быстро, как колбаса. Тут работает правило больших чисел, которые не могут кратно меняться мгновенно. Не сомневаюсь что "инфляционные" 25,7% она в 2023-2024 нагонит.

Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:01

  beee написав:
  Vlad442 написав:
  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Налоги это ваши обстоятельства. Для покупателя цена упала на 5%.
Если это реальная сделка, то либо продавцу повезло, либо цены за 10 месяцев войны практически не упали. Феномен, который трудно объяснить тем, кто ждет падения в 2 раза.

Забыл добавить, что 195 к это было на руки (такая хитрость, при которой цена указана без налогов. )

Кстати, в польше цены указаны тоже без налогов, поэтому это нормально

Тогда я запутался. Цена это сколько отдал покупатель. Если речь идет о налогах за продажу до 3 лет владения или за вторую продажу в год, тогда это личные проблемы продавца. Если другие, "обязательные" налоги, то тогда логично указывать цену покупки и продажи в сопоставимых условиях.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:33

  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.


А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:01

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.


А как же сам? В трухлятине венской маяться будете? Тяжело ведь, особенно без разрешения на парковку...

Уже снял подземный паркинг под своим хрущем. 89 ойро в месяц. Но это временное решение. Уровень жизни в Вене не выдерживает никакой критики.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 18:52

Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева.
На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру.
На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд.
Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?))
На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 18:57

  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.

1. Посольство Японии немного не в том районе.
2. Посол Японии дипломат, а не камикадзе.
3. Посол Японии не снимет квартиру у дикаря :mrgreen: ничего не понимающего в искусстве Одзиги.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:09

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Стадии принятия новой реальности никто не отменял
Посмотрите на индикатор Эйрмакс78
До дна далеко

Прошу на индекс AM78C больше не ориентироваться. Мало того что я выпал из контекста так еще и коммуналь теперь для меня больше значения не имеет.
Как посольство Японии заработает - сдам послу за 4куе в месяц. Они аккуратные - вернут квартиру в лучшем состоянии чем в момент сдачи. 10 лет посдаю, потом продам Реусу за 350 куе. Не захотел жить в новой квартире - будет жить в старой.

1. Посольство Японии немного не в том районе.
2. Посол Японии дипломат, а не камикадзе.
3. Посол Японии не снимет квартиру у дикаря :mrgreen: ничего не понимающего в искусстве Одзиги.

1. Не слідкуєте за подіями: https://www.the-village.com.ua/village/ ... yrska-2021
2. Посол Японії - естет і фаталіст апріорі.
3. За 4куе на місяць я опаную мистецтво оджигать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:11

  UA написав:Посол Японии не снимет квартиру у дикаря
о вы тоже в курсе, что плинтусы скрытого монтажа были ещё в древних пещерах?!
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vitaliian
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