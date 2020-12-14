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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10533105341053510536

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:20

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як змінилася ціна на вторинному ринку, дол США /м²
За 6 місяців ціна в дол США знизилася на 12%
Ух ты, летом был пик, дороже даже, чем до войны :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:34

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда с енергетикой закончат, они начнут бить по мостам... баллистическими ракетами из Ирана, которые перехватить можно только на старте, в Беларуси. Точность у этих ракет как у Химарсов, это современные комплексы. Продаваны будут и дальше держать цену КРНЖ, страха пока нет, что завтра будет дешевле. Почему то пипл кругом живет одним днем.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 19 гру, 2022 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:45

Zebra зёбрыч давай на военную ветку. Здесь не принято бить баллистическими по мостам.
vitaliian
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