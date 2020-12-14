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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 20:34
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Додано: Пон 19 гру, 2022 20:41
Когда с енергетикой закончат, они начнут бить по мостам... баллистическими ракетами из Ирана, которые перехватить можно только на старте, в Беларуси. Точность у этих ракет как у Химарсов, это современные комплексы. Продаваны будут и дальше держать цену КРНЖ, страха пока нет, что завтра будет дешевле. Почему то пипл кругом живет одним днем.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 19 гру, 2022 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 20:45
Zebra зёбрыч давай на военную ветку. Здесь не принято бить баллистическими по мостам.
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