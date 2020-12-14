Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Zebra написав:Когда с енергетикой закончат, они начнут бить по мостам... баллистическими ракетами из Ирана, которые перехватить можно только на старте, в Беларуси. Точность у этих ракет как у Химарсов, это современные комплексы. Продаваны будут и дальше держать цену КРНЖ, страха пока нет, что завтра будет дешевле. Почему то пипл кругом живет одним днем.
Это все к подорожанию, ну подумаешь нету: света, отопления, воды... Каждый день есть риск потери имущества, прилетают ракеты или дроны, за то жить не скучно.
И тут выйдете вы и купите на Хрещатике по 50 долларов кв. метр
UA написав:Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева. На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру. На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд. Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?)) На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.
Печерськ - в основному старе житло. Газифіковане і низькоповерхове. Сталінки, хрущі, царські будинки. Чим сучасніше житло, тим більше воно споживає е/є.
С учетом лифтов на 25 этаж, насосов на воду и отопление + электроплиты и электрочайники - средняя квартира в новостроее потребляет в 10 раз больше электроэнергии, чем квартира в хруще.
Да, бесит, когда нет света, а соседний дом "неотключаемый". Начинают проявляться древние инстинкты. Помимо виртуальной справедливости, есть еще и такое соображение - если бы отключали все дома, в "отключаемых" домах отключения были бы на полчаса короче.