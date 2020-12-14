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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10534105351053610537>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:20

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Верните ветке смысл(

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як змінилася ціна на вторинному ринку, дол США /м²
За 6 місяців ціна в дол США знизилася на 12%
Ух ты, летом был пик, дороже даже, чем до войны :shock:
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:34

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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:13

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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:34

  Феодал написав:
  Zebra написав:Когда с енергетикой закончат, они начнут бить по мостам... баллистическими ракетами из Ирана, которые перехватить можно только на старте, в Беларуси. Точность у этих ракет как у Химарсов, это современные комплексы. Продаваны будут и дальше держать цену КРНЖ, страха пока нет, что завтра будет дешевле. Почему то пипл кругом живет одним днем.

Это все к подорожанию, ну подумаешь нету: света, отопления, воды... Каждый день есть риск потери имущества, прилетают ракеты или дроны, за то жить не скучно.

И тут выйдете вы и купите на Хрещатике по 50 долларов кв. метр :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:40

  Frant написав:
  UA написав:Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева.
На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру.
На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд.
Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?))
На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.

Печерськ - в основному старе житло. Газифіковане і низькоповерхове. Сталінки, хрущі, царські будинки.
Чим сучасніше житло, тим більше воно споживає е/є.

С учетом лифтов на 25 этаж, насосов на воду и отопление + электроплиты и электрочайники - средняя квартира в новостроее потребляет в 10 раз больше электроэнергии, чем квартира в хруще.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:45

У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7700 ... lo-svitlo#
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:48

  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:05

  Grand Touring написав:У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7700 ... lo-svitlo#

Да, бесит, когда нет света, а соседний дом "неотключаемый". Начинают проявляться древние инстинкты.
Помимо виртуальной справедливости, есть еще и такое соображение - если бы отключали все дома, в "отключаемых" домах отключения были бы на полчаса короче.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:08

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было

Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Привіт власникам новобудів,які мешкають або здають в оренду квартири на 15+ поверхах ((((

Як не дивно, але оренда навіть зараз дорожче в новобудові 15+ поверх ніж у хрущику.
  Zebra написав:Когда с енергетикой закончат, они начнут бить по мостам...

Тобто правий берег ціни до гори?
Vlad442
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