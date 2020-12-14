RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10534105351053610537

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:14

  Vlad442 написав:Тобто правий берег ціни до гори
по всей правобережной Украине
  Vlad442 написав:Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15740
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7700 ... lo-svitlo#

Да, бесит, когда нет света, а соседний дом "неотключаемый". Начинают проявляться древние инстинкты.
Помимо виртуальной справедливости, есть еще и такое соображение - если бы отключали все дома, в "отключаемых" домах отключения были бы на полчаса короче.

Я даже перестал писать про аренду в неотключаемых домах.
Это после того как пообщался с людьми из отключаемого дома напротив.
Самое интересное, что люди живущие в неотключаемом, начинают ценить наличие ЭЭ только после переезда в обычный дом.
Зеленский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
UA
 
Повідомлень: 7428
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2050 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10534105351053610537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14927985
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4983354
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.