по всей правобережной Украине
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:14
по всей правобережной Украине
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21
Я даже перестал писать про аренду в неотключаемых домах.
Это после того как пообщался с людьми из отключаемого дома напротив.
Самое интересное, что люди живущие в неотключаемом, начинают ценить наличие ЭЭ только после переезда в обычный дом.
Зеленский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
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