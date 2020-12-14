RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053510536105371053810539>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:14

  Vlad442 написав:Тобто правий берег ціни до гори
по всей правобережной Украине
  Vlad442 написав:Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15744
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло https://ternopoliany.te.ua/zhittya/7700 ... lo-svitlo#

Да, бесит, когда нет света, а соседний дом "неотключаемый". Начинают проявляться древние инстинкты.
Помимо виртуальной справедливости, есть еще и такое соображение - если бы отключали все дома, в "отключаемых" домах отключения были бы на полчаса короче.

Я даже перестал писать про аренду в неотключаемых домах.
Это после того как пообщался с людьми из отключаемого дома напротив.
Самое интересное, что люди живущие в неотключаемом, начинают ценить наличие ЭЭ только после переезда в обычный дом.
Зеленский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
UA
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:28

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было

Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.

Самый rock and roll был в 93-94.
А что было в 91?
Ну Павловская денежная реформа 90го года
Ну заморозили вклады в Сбербанке СССР
Так... немного пощипали население
Мелочи по сравнению с приватизацией произошедшей чуть позже
UA
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:47

Майже половина українських дітей навчаються за кордоном через війну
https://vsviti.com.ua/news/145382
БудетТолькоДорожать
UA
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:А что было в 91?

В данном случае 91 это собирательный образ.
Трудно проводить какие-то сравнения. Тогда у всех было все очень по-разному. Как и сейчас.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:52

  UA написав:Майже половина українських дітей навчаються за кордоном через війну
https://vsviti.com.ua/news/145382
БудетТолькоДорожать

В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11764
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1747 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:56

На цену недвижимости оказывает существенное влияние территория, где она расположена. Это очевидно. Париж почему-то дороже Минска. Особенно негативное влияние оказывает статус "серой зоны". Сравните поведение цены в Симферополе и в Донецке - оттенки серого, а динамика противоположная.
Нужно смотреть правде в глаза - 30 лет Украина была серой зоной. Ватное инфантильное население, олигархи, коррумпированные политики, суды, чиновники.
Война показала, что Украина это Европа. Так что после войны цены могут "рухнуть вверх" просто за счет определенности, за счет того, что Киев встанет в один ряд с другими европейскими столицами.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 19 гру, 2022 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.

Это вы по каком российскому каналу услышали? Может приведете пример, а то такая шара прошла мимо меня.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:04

  UA написав:
Повысь тарифы на ЭЭ!
Не надо оно вам. У нас тариф примерно 17 грн за кВт. Свет от уличного столба в комнате - считается удачей, зашторивать окна вечером - общественно безответственным поведением, ровно как и заглядывать в них с улицы.
Grand Touring
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:17

  UA написав:
Зеле :? нский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации

Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.
Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.
Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.
В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..
https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs
Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыночная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!
maza5
 
Повідомлень: 271
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1053510536105371053810539>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maza5 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14930571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4984041
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1476)
19.12.2022 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.