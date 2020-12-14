по всей правобережной Украине
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:14
по всей правобережной Украине
100500% 90е это звиздец был. Когда евреи выезжали квартиры продавали по 4-5 тыс Долл. Мой сосед продал квартиру за 4куе и купил видик за 150уе, (типа очень дёшево для 90х) а там в Израиле оказалась другая система.
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21
Я даже перестал писать про аренду в неотключаемых домах.
Это после того как пообщался с людьми из отключаемого дома напротив.
Самое интересное, что люди живущие в неотключаемом, начинают ценить наличие ЭЭ только после переезда в обычный дом.
Зеленский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:28
Самый rock and roll был в 93-94.
А что было в 91?
Ну Павловская денежная реформа 90го года
Ну заморозили вклады в Сбербанке СССР
Так... немного пощипали население
Мелочи по сравнению с приватизацией произошедшей чуть позже
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:47
Майже половина українських дітей навчаються за кордоном через війну
БудетТолькоДорожать
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:52
В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:56
На цену недвижимости оказывает существенное влияние территория, где она расположена. Это очевидно. Париж почему-то дороже Минска. Особенно негативное влияние оказывает статус "серой зоны". Сравните поведение цены в Симферополе и в Донецке - оттенки серого, а динамика противоположная.
Нужно смотреть правде в глаза - 30 лет Украина была серой зоной. Ватное инфантильное население, олигархи, коррумпированные политики, суды, чиновники.
Война показала, что Украина это Европа. Так что после войны цены могут "рухнуть вверх" просто за счет определенности, за счет того, что Киев встанет в один ряд с другими европейскими столицами.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 19 гру, 2022 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:04
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:17
Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.
Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.
Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.
В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..
Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыночная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!
|