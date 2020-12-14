Додано: Пон 19 гру, 2022 23:23

maza5 написав: UA написав:

Зеле нский!

Повысь тарифы на ЭЭ!

Это единственно верное решение в сложившейся ситуации



Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.

Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.

Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.

В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..

https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs

Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!! Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!

Этот банкет кто-то должен оплачивать. Пока получилось повесить на Запад, но так будет не всегда.Уверен, что, даже при отключениях, потребление тепла и электроэнергии на домохозяйство у нас выше, чем в Германии. Повышение цены приведет к снижению потребления (будут спать при 16 градусах, а не при 20) и снижению нагрузки на доноров, которым эти ресурсы тоже лишними не будут.Трудно объяснить бюргеру, почему он должен мерзнуть и переплачивать за бензин, оплачивая бедным украинцам социальные тарифы. Могу представить что он скажет, что жить нужно по средствам, и он не подписывался на свои налоги содержать украинцев, и что Германия вообще не воюет.Много наглости - мало помощи.