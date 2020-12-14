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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10536105371053810539>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:23

  maza5 написав:
  UA написав:
Зеле :? нский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации

Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.
Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.
Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.
В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..
https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs
Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!

Этот банкет кто-то должен оплачивать. Пока получилось повесить на Запад, но так будет не всегда.
Уверен, что, даже при отключениях, потребление тепла и электроэнергии на домохозяйство у нас выше, чем в Германии. Повышение цены приведет к снижению потребления (будут спать при 16 градусах, а не при 20) и снижению нагрузки на доноров, которым эти ресурсы тоже лишними не будут.
Трудно объяснить бюргеру, почему он должен мерзнуть и переплачивать за бензин, оплачивая бедным украинцам социальные тарифы. Могу представить что он скажет, что жить нужно по средствам, и он не подписывался на свои налоги содержать украинцев, и что Германия вообще не воюет.
Много наглости - мало помощи.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:28

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было

Ага, в 91м попроси собрать 10к баксов на святой грааль - собирали бы всей Украиной месяц. В 2022м во время полного ПЦа "хуже чем в 91м" 10 лямов на хз что под названием Блек Бокс - 2 недели. А параллельно еще на кучу всего.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:30

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было

Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.

Вообще в шоке. Еще бы поздний совок вспомнил с вкусным пломбиром па20коп.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:31

  Zebra написав:
  UA написав:Майже половина українських дітей навчаються за кордоном через війну
https://vsviti.com.ua/news/145382
БудетТолькоДорожать

В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.

Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:34

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:
  UA написав:
Зеле :? нский!
Повысь тарифы на ЭЭ!
Это единственно верное решение в сложившейся ситуации

Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ.
Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель.
Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн.
В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного..
https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs
Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!

Этот банкет кто-то должен оплачивать. Пока получилось повесить на Запад, но так будет не всегда.
Уверен, что, даже при отключениях, потребление тепла и электроэнергии на домохозяйство у нас выше, чем в Германии. Повышение цены приведет к снижению потребления (будут спать при 16 градусах, а не при 20) и снижению нагрузки на доноров, которым эти ресурсы тоже лишними не будут.
Трудно объяснить бюргеру, почему он должен мерзнуть и переплачивать за бензин, оплачивая бедным украинцам социальные тарифы. Могу представить что он скажет, что жить нужно по средствам и он не подписывался на свои налоги содержать украинцев, и что Германия вообще не воюет.
Много наглости - мало помощи.

Я уже приводит статистику доходов укрэнерго и т.д. У них там хорошая прибыль. Может воровать меньше нужно.
Есть на ютубе факты как отдельные частные ЛЭП на экспорт продают ээ.. Ту которую в аес по 60 коп. А вы и дальше сидите на зп 8 к и верьтев светлое будущее.
Нам про газ тоже светлое будущее рисовали. Рынок, потом реформа, повышение каждые полгода и с 1 грн он стал 8.
Хотя обещали что есть свой по 60 баксов))
https://youtu.be/gURlnP4djRY
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 19 гру, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.
Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.
Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:41

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.

Это вы по каком российскому каналу услышали? Может приведете пример, а то такая шара прошла мимо меня.

смотрел сюжет про какой-то городок в Чехии, там старые 5ти этажки отреставрировали, и давали квартиры бесплатно плюс платили людям стартовый капитал за переезд в этот город. Рыть Ютуб на ночь не хочу, поверьте на слово, если можете...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Ту которую в аес по 60 коп.

Я приводил данные, что если учитывать капитальные затраты на строительство АЭС, то себестоимость не намного ниже угля. А так да, 60 коп и продавать в Европу. Это приватизация советского прошлого себе в карман. Когда эти АЭС закончатся, тогда все поймут что это была за афера, но будет поздно.

Так и со всеми выкладками. Поймите, если мы живем в Европе, то тарифы неизбежно будут европейскими, что может положить РН в небольших бесперспективных городках.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:45

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.
Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.
Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.

Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедет туда где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.
П.с.

наразі 7,8 млн українців вимушено поїхали і залишаються у країнах Європи. З цього числа 90% переміщених становлять жінки і діти.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4545594-u-shkolakh-yes-cherez-viinu-navchauitsia-43-ukrainskykh-ditei-tses

Давайте открывайте выезд для 18-60. Упадёт потребление ээ. Вам же лучше станет.
П.С.2. У нас сейчас и генераторы и акумуляторы в 2 раза тоже дороже чем в Европе. Наверное от того что укр. больше получают чем бург.))
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 19 гру, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:смотрел сюжет про какой-то городок в Чехии, там старые 5ти этажки отреставрировали, и давали квартиры бесплатно плюс платили людям стартовый капитал за переезд в этот город. Рыть Ютуб на ночь не хочу, поверьте на слово, если можете...

У нас тоже хаты в селах могут бесплатно давать. Речь шла о Квартире в Столице за 10 тыс евро.
Vlad442
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