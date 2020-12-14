Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав: Зеле нский! Повысь тарифы на ЭЭ! Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране. Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ. Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель. Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн. В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного.. https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!
Этот банкет кто-то должен оплачивать. Пока получилось повесить на Запад, но так будет не всегда. Уверен, что, даже при отключениях, потребление тепла и электроэнергии на домохозяйство у нас выше, чем в Германии. Повышение цены приведет к снижению потребления (будут спать при 16 градусах, а не при 20) и снижению нагрузки на доноров, которым эти ресурсы тоже лишними не будут. Трудно объяснить бюргеру, почему он должен мерзнуть и переплачивать за бензин, оплачивая бедным украинцам социальные тарифы. Могу представить что он скажет, что жить нужно по средствам, и он не подписывался на свои налоги содержать украинцев, и что Германия вообще не воюет. Много наглости - мало помощи.
Ага, в 91м попроси собрать 10к баксов на святой грааль - собирали бы всей Украиной месяц. В 2022м во время полного ПЦа "хуже чем в 91м" 10 лямов на хз что под названием Блек Бокс - 2 недели. А параллельно еще на кучу всего.
В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: Зеле нский! Повысь тарифы на ЭЭ! Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
Что у вас такая тяга к повышению стоимости?? ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране. Есть лучшее решение.Откройте границы для 18-60 и посмотрим насколько упадёт потребление ээ. Те кто живёт в НЛ,ФБ и других элитках похер на стоимость ээ хоть 1.65 хоть 30 грн. Пример с генераторами яркий тому показатель. Может хватит издеваться на простыми людьми у которых зп 10-20к.грн. В этом месяце ясно тариф для промки уже более 6 грн. И это снова ляжет на плечи пересичного.. https://kyiv.yasno.com.ua/business/b2b-tariffs Нафтогаз тоже банкрот и газ ещё по 8 грн дотационный. Рыначная стоимость знаете какая?? И что давайте стоиомость отопления Зеленский срочно поднимай!!
Этот банкет кто-то должен оплачивать. Пока получилось повесить на Запад, но так будет не всегда. Уверен, что, даже при отключениях, потребление тепла и электроэнергии на домохозяйство у нас выше, чем в Германии. Повышение цены приведет к снижению потребления (будут спать при 16 градусах, а не при 20) и снижению нагрузки на доноров, которым эти ресурсы тоже лишними не будут. Трудно объяснить бюргеру, почему он должен мерзнуть и переплачивать за бензин, оплачивая бедным украинцам социальные тарифы. Могу представить что он скажет, что жить нужно по средствам и он не подписывался на свои налоги содержать украинцев, и что Германия вообще не воюет. Много наглости - мало помощи.
Я уже приводит статистику доходов укрэнерго и т.д. У них там хорошая прибыль. Может воровать меньше нужно. Есть на ютубе факты как отдельные частные ЛЭП на экспорт продают ээ.. Ту которую в аес по 60 коп. А вы и дальше сидите на зп 8 к и верьтев светлое будущее. Нам про газ тоже светлое будущее рисовали. Рынок, потом реформа, повышение каждые полгода и с 1 грн он стал 8. Хотя обещали что есть свой по 60 баксов)) https://youtu.be/gURlnP4djRY
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 19 гру, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина. Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит. Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Zebra написав:В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Это вы по каком российскому каналу услышали? Может приведете пример, а то такая шара прошла мимо меня.
смотрел сюжет про какой-то городок в Чехии, там старые 5ти этажки отреставрировали, и давали квартиры бесплатно плюс платили людям стартовый капитал за переезд в этот город. Рыть Ютуб на ночь не хочу, поверьте на слово, если можете...
Я приводил данные, что если учитывать капитальные затраты на строительство АЭС, то себестоимость не намного ниже угля. А так да, 60 коп и продавать в Европу. Это приватизация советского прошлого себе в карман. Когда эти АЭС закончатся, тогда все поймут что это была за афера, но будет поздно.
Так и со всеми выкладками. Поймите, если мы живем в Европе, то тарифы неизбежно будут европейскими, что может положить РН в небольших бесперспективных городках.
maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина. Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит. Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Сколько млн чел получает субсидии. Пенсионеров более 10 млн. Они смогут все это оплатить.?? Молодёжь выедет туда где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн. В центре Европы и 200 баксов.. В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая. П.с.
наразі 7,8 млн українців вимушено поїхали і залишаються у країнах Європи. З цього числа 90% переміщених становлять жінки і діти.
Давайте открывайте выезд для 18-60. Упадёт потребление ээ. Вам же лучше станет. П.С.2. У нас сейчас и генераторы и акумуляторы в 2 раза тоже дороже чем в Европе. Наверное от того что укр. больше получают чем бург.))
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 19 гру, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:смотрел сюжет про какой-то городок в Чехии, там старые 5ти этажки отреставрировали, и давали квартиры бесплатно плюс платили людям стартовый капитал за переезд в этот город. Рыть Ютуб на ночь не хочу, поверьте на слово, если можете...
У нас тоже хаты в селах могут бесплатно давать. Речь шла о Квартире в Столице за 10 тыс евро.