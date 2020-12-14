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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10536105371053810539

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.

Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым.
Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.

У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:00

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.

Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым.
Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.

У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.

Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?

Немцы заработали себе право жить багато.
Мы пока нет, но потребляем больше немцев.

Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров.
Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.

Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.
Vlad442
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  #<1 ... 10536105371053810539
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