maza5 написав:
Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?
Немцы заработали
себе право жить багато.
Мы пока нет, но потребляем больше немцев.
Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров.
Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.
Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.