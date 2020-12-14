Додано: Вів 20 гру, 2022 02:25

Vlad442 написав: maza5 написав: ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране. ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.

Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.

Так что в этот стон про простой люд я не очень верю. Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.

Влад, Вы очень рациональный участники данной веткиПросто ответьте искренне на два вопроса:1) какое у вас профильное образование(вышка) и когда вы его получали что у вас такие догмы по потреблению у нас и за справедливость от НИХ по отношению к нам?2) Ваши действия, когда по своим критериям справедливости эта власть(СЛ.того НАгг"ОДА) решит что вас можно интенсивно побрить через колено(а не через тарифы) на основании реестров 21года, в которых у вас и на вас завязано много метров и жилой, и коммерции, а цены для оценки "коэффициента бритья" власть возьмёт тоже на основе цен 21года?И потом ещё к этому приплюсует "Мальдивы" каждый год, думая что Вы там, как братья Бобкины, в день тратили допустим 100 среднеукраинских зарплат?ПыСы. Растаможка старых это возможно источник дохода г-ва. А не средство замены древних авто авто граждан на просто б/у. Как живёт Грузия и Армения с их таможней допустим 500уе за 2,0TSI 10летний и 1000уе за 6.6TDI 5ти летнмй и почему они принципиально не хотят снова сделать два конца на "лохах-согражданах"?