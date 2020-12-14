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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:50
maza5 написав:
Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.
Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым.
Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.
У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.
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Vlad442
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Додано: Вів 20 гру, 2022 00:00
Vlad442 написав: maza5 написав:
Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.
Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым.
Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.
У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.
Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?
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maza5
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Додано: Вів 20 гру, 2022 00:16
maza5 написав:
Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?
Немцы заработали
себе право жить багато.
Мы пока нет, но потребляем больше немцев.
Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров.
Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.
Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.
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Vlad442
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Додано: Вів 20 гру, 2022 02:25
Vlad442 написав: maza5 написав:
ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.
Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.
Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Влад, Вы очень рациональный участники данной ветки
Просто ответьте искренне на два вопроса:
1) какое у вас профильное образование(вышка) и когда вы его получали что у вас такие догмы по потреблению у нас и за справедливость от НИХ по отношению к нам?
2) Ваши действия, когда по своим критериям справедливости эта власть(СЛ.того НАгг"ОДА) решит что вас можно интенсивно побрить через колено(а не через тарифы) на основании реестров 21года, в которых у вас и на вас завязано много метров и жилой, и коммерции, а цены для оценки "коэффициента бритья" власть возьмёт тоже на основе цен 21года?
И потом ещё к этому приплюсует "Мальдивы" каждый год, думая что Вы там, как братья Бобкины, в день тратили допустим 100 среднеукраинских зарплат?
ПыСы. Растаможка старых это возможно источник дохода г-ва. А не средство замены древних авто авто граждан на просто б/у. Как живёт Грузия и Армения с их таможней допустим 500уе за 2,0TSI 10летний и 1000уе за 6.6TDI 5ти летнмй и почему они принципиально не хотят снова сделать два конца на "лохах-согражданах"?
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барабашов
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