Додано: Вів 20 гру, 2022 03:47

барабашов написав: airmax78 написав: Zebra написав: В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы. В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.

Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса). Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса).

Кстати а где почитать именно за то, как Бродский с Черновецким так красиво побрил своих "единокровников" в 90-92годах? Кстати а где почитать именно за то, как Бродский с Черновецким так красиво побрил своих "единокровников" в 90-92годах?

Я не знаю чем бродский и черновецкий занимались в "90-92" (и знать не хочу и не испытываю к ним никаких теплых чувств), но цены в то время были конечно другими.И по этим ценам можно было как купить так и продать. А значит это рынок.Такой рынок.Давайте вспомним какие были зарплаты.Мою степуху в 1,5 доллара.Даже сам доллар был совсем другим.Кстати, насчет в то время уехавших.Я их тут встретил довольно много.Некоторые квартиры не продали, а просто отдали родственникам.И никто не жалеет о том, что свалил тогда.Один дядька оставил какой-тотамюродной сестре квартиру, ехал с 456 долларами на троих, включая ребенка.Так он сейчас на пенсии, живет в квартире, которую купил когда-то за 50 куе !!!!, а сейчас она стоит 270-300. Ребенок вырос, выучился, стал аудитором. Зарплата с середины этого года 200 куе в год. Но для этого пришлось из Нй переехать в ТХ. Но за трансфер ему отвалили 100 куе единоразово.На половину от них купил папе белый лохус.Ну и они прекрасно понимают, что житие в украинском облцентре было-бы совсем другим.Даже в 1999 году на венике 2к в КТ 53 м2 можно было купить за 10-11 куе.Я смотрел тогда на Ужвий угол с Правды.Так, пардон, уже тогда зарплаты не в 50 баксов были.