Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 написав:Сколько млн чел получает субсидии. Пенсионеров более 10 млн. Они смогут все это оплатить.?? Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн. В центре Европы и 200 баксов.. В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.
Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым. Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.
У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.
maza5 написав:Сколько млн чел получает субсидии. Пенсионеров более 10 млн. Они смогут все это оплатить.?? Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн. В центре Европы и 200 баксов.. В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.
Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым. Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.
У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.
Богатый это сколько доход в уе? Черта бедности сколько доход в уе? А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии. УБД будем льготы представлять?
maza5 написав:Богатый это сколько доход в уе? Черта бедности сколько доход в уе? А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии. УБД будем льготы представлять?
Немцы заработали себе право жить багато. Мы пока нет, но потребляем больше немцев.
Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров. Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.
Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.
maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина. Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит. Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Влад, Вы очень рациональный участники данной ветки Просто ответьте искренне на два вопроса: 1) какое у вас профильное образование(вышка) и когда вы его получали что у вас такие догмы по потреблению у нас и за справедливость от НИХ по отношению к нам? 2) Ваши действия, когда по своим критериям справедливости эта власть(СЛ.того НАгг"ОДА) решит что вас можно интенсивно побрить через колено(а не через тарифы) на основании реестров 21года, в которых у вас и на вас завязано много метров и жилой, и коммерции, а цены для оценки "коэффициента бритья" власть возьмёт тоже на основе цен 21года? И потом ещё к этому приплюсует "Мальдивы" каждый год, думая что Вы там, как братья Бобкины, в день тратили допустим 100 среднеукраинских зарплат? ПыСы. Растаможка старых это возможно источник дохода г-ва. А не средство замены древних авто авто граждан на просто б/у. Как живёт Грузия и Армения с их таможней допустим 500уе за 2,0TSI 10летний и 1000уе за 6.6TDI 5ти летнмй и почему они принципиально не хотят снова сделать два конца на "лохах-согражданах"?
Не надо оно вам. У нас тариф примерно 17 грн за кВт. Свет от уличного столба в комнате - считается удачей, зашторивать окна вечером - общественно безответственным поведением, ровно как и заглядывать в них с улицы.
Сколько евроцентов стоит каждый килобит интернету, через который вы нам об этом сообщаете? Смывать хоть получается раз в день или Скабеева была права про регулярные засоры из фекалий в ваших канализациях?
В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса).
Кстати а где почитать именно за то, как Бродский с Черновецким так красиво побрил своих "единокровников" в 90-92годах?
Да, бесит, когда нет света, а соседний дом "неотключаемый". Начинают проявляться древние инстинкты. Помимо виртуальной справедливости, есть еще и такое соображение - если бы отключали все дома, в "отключаемых" домах отключения были бы на полчаса короче.
Я даже перестал писать про аренду в неотключаемых домах. Это после того как пообщался с людьми из отключаемого дома напротив. Самое интересное, что люди живущие в неотключаемом, начинают ценить наличие ЭЭ только после переезда в обычный дом. Зеленский! Повысь тарифы на ЭЭ! Это единственно верное решение в сложившейся ситуации
Клоуни і йопані "слуги" не підуть на це, на підвищення тарифів. Нарот мусить страждати. Частина з включеними бойлерами, теплими підлогами,частина - без електроенергії. Це норм для православної країни. Православіє - це страждання. Рай буде там, на тому світі.
Zebra написав:В Прибалтике после вступления в ЕС, по 10к евро квартиры продавались в столицах какое то время. Так что ждемс, нас ждут опупительные обвалы.
Зебра, вам собранные чемоданы давят на сознание. Это как у евреев в 80-90е, когда они готовы были нажитое за всю жизнь за 100 долларов оптом отдавать. Потом сами не могли объяснить "шо это было?". Но Черновецкий и куча других проходимцев сказали им спасибо (на самом деле нет - они себя бизнесменами считали, принимающими риск, типа Реуса).
Кстати а где почитать именно за то, как Бродский с Черновецким так красиво побрил своих "единокровников" в 90-92годах?
Я не знаю чем бродский и черновецкий занимались в "90-92" (и знать не хочу и не испытываю к ним никаких теплых чувств), но цены в то время были конечно другими. И по этим ценам можно было как купить так и продать. А значит это рынок. Такой рынок. Давайте вспомним какие были зарплаты. Мою степуху в 1,5 доллара. Даже сам доллар был совсем другим. Кстати, насчет в то время уехавших. Я их тут встретил довольно много. Некоторые квартиры не продали, а просто отдали родственникам. И никто не жалеет о том, что свалил тогда. Один дядька оставил какой-тотамюродной сестре квартиру, ехал с 456 долларами на троих, включая ребенка. Так он сейчас на пенсии, живет в квартире, которую купил когда-то за 50 куе !!!!, а сейчас она стоит 270-300. Ребенок вырос, выучился, стал аудитором. Зарплата с середины этого года 200 куе в год. Но для этого пришлось из Нй переехать в ТХ. Но за трансфер ему отвалили 100 куе единоразово. На половину от них купил папе белый лохус. Ну и они прекрасно понимают, что житие в украинском облцентре было-бы совсем другим. Даже в 1999 году на венике 2к в КТ 53 м2 можно было купить за 10-11 куе. Я смотрел тогда на Ужвий угол с Правды. Так, пардон, уже тогда зарплаты не в 50 баксов были.
vitaliian написав:смотрел сюжет про какой-то городок в Чехии, там старые 5ти этажки отреставрировали, и давали квартиры бесплатно плюс платили людям стартовый капитал за переезд в этот город. Рыть Ютуб на ночь не хочу, поверьте на слово, если можете...
У нас тоже хаты в селах могут бесплатно давать. Речь шла о Квартире в Столице за 10 тыс евро.
Вже зараз є реальні продажі гостінок і смартів в Києві за 25 00 - 30 000 доларів. Це хороші індикатори. Біля метро Святошина і Лісова Ще пару місяців - будуть масово по 20 000 - 25 000. Решта бюджетного житла - підтягнутися. Альтернативи цьому немає. Чим довше війна, чим меньше електроенергії, чим більше розрухи, чим більше еміграції - тим дешевше буде київська нерухомість.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 04:01, всього редагувалось 1 раз.