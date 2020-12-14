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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10537105381053910540

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 03:57

  UA написав:Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева.
На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру.
На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд.
Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?))
На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.



Місцеві рили-новобудівці не в курсі, що електроенергія повсюди (в індустрії та с/х також) подається по 4-5 годин на добу.
Падіння ВВП буде не 40%, як прогнозували грьобані "слуги", а 60-70%.
Держава відкинута в 1991 рік.
Тому мій прогноз (двократне падіння цін ширпотребу і три-чотири-кратне для їлітного житла в порівнянні з 2021) є вельми оптимістичним.

Привіт власникам новобудів,які мешкають або здають в оренду квартири на 10+ поверхах ((((

Державою керують зараз люди,які крім букваря, інших книжок в руках не тримали,
Простаки обирають простаків, а не професорів. На превеликий жаль.
Тому маємо відповідний результат. Повернення в 1991.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 06:33

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:Сколько млн чел получает субсидии.
Пенсионеров более 10 млн.
Они смогут все это оплатить.??
Молодёжь выедеть и там где можно разрабатывать и не пахать на 10 к грн.
В центре Европы и 200 баксов..
В опасные игры вы играете ребята. Хотя может у вас и цель такая.

Субсидия это помощь бедным. Совсем бедным. Нерыночные тарифы это помощь богатым.
Пенсионер с субсидией не будет больше потреблять, богатый с дешевым тарифом будет.

У вас психология что есть мы, есть они. И что они деньги из тумбочки берут, а не распределяют наши налоги.


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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 07:16

Перший,як там "тижні болю"?
Черги за "неохрущами" - ще стоять у відділах продажів?
Чи вже розсмоктались?
Коли можна буде знову купляти "неохрущі" стояками, за цінами 2017? По четвертушці за штуку? Скоро, за рік за два?
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