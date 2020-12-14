UA написав:Проанализировал отключения электроэнергии в разных районах Киева.
На сегодня бесспорный лидер это Оболонь особенно та часть, что ближе к Днепру.
На прямо сейчас там нет ЭЭ около 20 часов подряд.
Кто то в ДТЕКЕ решил прикупить квартиру в той местности?))
На Печерске даже в отличаемых домах отключают на пару часов, а не так жестко.
Місцеві рили-новобудівці не в курсі, що електроенергія повсюди (в індустрії та с/х також) подається по 4-5 годин на добу.
Падіння ВВП буде не 40%, як прогнозували грьобані "слуги", а 60-70%.
Держава відкинута в 1991 рік.
Тому мій прогноз (двократне падіння цін ширпотребу і три-чотири-кратне для їлітного житла в порівнянні з 2021) є вельми оптимістичним.
Привіт власникам новобудів,які мешкають або здають в оренду квартири на 10+ поверхах ((((
Державою керують зараз люди,які крім букваря, інших книжок в руках не тримали,
Простаки обирають простаків, а не професорів. На превеликий жаль.
Тому маємо відповідний результат. Повернення в 1991.