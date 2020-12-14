за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
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Скоро начнется процесс репатриации.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 08:35
Скоро начнется процесс репатриации.
Додано: Вів 20 гру, 2022 10:25
Перший,як "тижні болю"?
Як попит на 25-поверхові новобудні "неохрущі"? Росте, неначе %% жирів у маслі??? Чи скоро за четвертушку можна буде купити новобуд без ремонту, як це було в 2017?
за даними німецьких соціальних служб, третина біженців (молоді жінки з дітьми) планують назавжди залишитись у Німеччині.
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