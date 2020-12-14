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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105381053910540105411054210543>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 08:35

за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
viewtopic.php?p=5519328#p5519328

Скоро начнется процесс репатриации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:31

  vitaliian написав:
за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
viewtopic.php?p=5519328#p5519328

Скоро начнется процесс репатриации.

Не начнется, зиму продержаться, потом коммуналка там резко подешевеет. Почти половина детей учится в школах из за границ онлайн. Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:51

  Zebra написав:Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни
...а если б не лезли, каждое дитя купило бы квартиру в Киеве.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:52

Парадигма змінилася

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Я так розумію - таке вже, навіть, на швидкості х1,5 ніхто не дивиться/не цікавиться... раз не коментує
да никто ничего не покупает, ветку надо переименовать на "каких цен вы ждёте ПОСЛЕ ВОЙНЫ?"

Не купую, роблю ремонти вна КРЖН.
Мляво переглядаю варіанти квартир/гарсонок в Тернопооі, та будинків/дач біля Попільні.
Парадигма змінилася.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:57

  flyman написав:та будинків/дач біля Попільні
прошу вас не делайте этого, финансовая столица не может переехать в Попельну.

Ммможет изначально Киев был не ваш вариант, и надо признать эту ошибку. 6 никому не нужных кладовок, которые надо отапливать, иначе заведется грибок. К тому же их надо будет периодически посещать из Тернополя / Попельни. Бессмысленные расходы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:59

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни
...а если б не лезли, каждое дитя купило бы квартиру в Киеве.

Бред.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:00

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было

Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.

WAT?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:02

BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:07

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
viewtopic.php?p=5519328#p5519328

Скоро начнется процесс репатриации.

Не начнется, зиму продержаться, потом коммуналка там резко подешевеет. Почти половина детей учится в школах из за границ онлайн. Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни.

За даними німецьких соціальних служб, третина укро-біженців (жінки до 30 р., дітьми) планують залишитись у Німеччині
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:09

  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

Як там з грошима на купівлю старого Ланоса? Вдалось зібрати?
Скоро квартира в прикиєвських Єпенях буде стільки ж коштувати.
Особливо на 20+ поверхах.
  vitaliian написав:
  flyman написав:та будинків/дач біля Попільні
прошу вас не делайте этого, финансовая столица не может переехать в Попельну.

Ммможет изначально Киев был не ваш вариант, и надо признать эту ошибку. 6 никому не нужных кладовок, которые надо отапливать, иначе заведется грибок. К тому же их надо будет периодически посещать из Тернополя / Попельни. Бессмысленные расходы.

Київ - не ваш варіант також. Надто дороге місто для борцунів з радянською забудовою)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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