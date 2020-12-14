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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 08:35
за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.viewtopic.php?p=5519328#p5519328
Скоро начнется процесс репатриации.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:31
vitaliian написав:
за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.viewtopic.php?p=5519328#p5519328
Скоро начнется процесс репатриации.
Не начнется, зиму продержаться, потом коммуналка там резко подешевеет. Почти половина детей учится в школах из за границ онлайн. Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни.
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Zebra
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:51
Zebra написав:
Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни
...а если б не лезли, каждое дитя купило бы квартиру в Киеве.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:52
vitaliian написав: Успіх написав:
Я так розумію - таке вже, навіть, на швидкості х1,5 ніхто не дивиться/не цікавиться... раз не коментує
да никто ничего не покупает, ветку надо переименовать на "каких цен вы ждёте ПОСЛЕ ВОЙНЫ?"
Не купую, роблю ремонти вна КРЖН.
Мляво переглядаю варіанти квартир/гарсонок в Тернопооі, та будинків/дач біля Попільні.
Парадигма змінилася.
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flyman
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:57
flyman написав:
та будинків/дач біля Попільні
прошу вас не делайте этого, финансовая столица не может переехать в Попельну.
Ммможет изначально Киев был не ваш вариант, и надо признать эту ошибку. 6 никому не нужных кладовок, которые надо отапливать, иначе заведется грибок. К тому же их надо будет периодически посещать из Тернополя / Попельни. Бессмысленные расходы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:59
vitaliian написав: Zebra написав:
Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни
...а если б не лезли, каждое дитя купило бы квартиру в Киеве.
Бред.
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BIGor
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:00
Vlad442 написав: Grand Touring написав: Frant написав:
Держава відкинута в 1991 рік.
в 91 получше было
Может по макропоказателям, а в реальности в 91 люди жили значительно хуже без всякой войны.
WAT?
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flyman
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2
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:02
BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:07
Zebra написав: vitaliian написав:
за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.viewtopic.php?p=5519328#p5519328
Скоро начнется процесс репатриации.
Не начнется, зиму продержаться, потом коммуналка там резко подешевеет. Почти половина детей учится в школах из за границ онлайн. Родители из кожи вон лезут, чтоб дитя заграницей пристроить лучшей жизни.
За даними німецьких соціальних служб, третина укро-біженців (жінки до 30 р., дітьми) планують залишитись у Німеччині
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:09
vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Як там з грошима на купівлю старого Ланоса? Вдалось зібрати?
Скоро квартира в прикиєвських Єпенях буде стільки ж коштувати.
Особливо на 20+ поверхах.
vitaliian написав: flyman написав:
та будинків/дач біля Попільні
прошу вас не делайте этого, финансовая столица не может переехать в Попельну.
Ммможет изначально Киев был не ваш вариант, и надо признать эту ошибку. 6 никому не нужных кладовок, которые надо отапливать, иначе заведется грибок. К тому же их надо будет периодически посещать из Тернополя / Попельни. Бессмысленные расходы.
Київ - не ваш варіант також. Надто дороге місто для борцунів з радянською забудовою)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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