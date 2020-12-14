Vlad442 написав:

maza5 написав: ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране. ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.