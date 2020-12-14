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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:12
Vlad442 написав: maza5 написав:
ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.
Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.
Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.
Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.
Колись були пільгові 150кВт год в місяць. Не знаю як тепер.
Спожив більш 150 кВт год : промтариф. Менше, то 1.68 грн.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 20 гру, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:12
vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
Типа если я не хочу купить киевскую квартиру - значит нищеброд
Короче все лохи и нищеброды, только виталиан Наполон, филантроп и олигарх.
Востаннє редагувалось BIGor
в Вів 20 гру, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:13
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
100% правда. Особа не здатна вивчити мову держави, в якій живе.
У людини немає коштів на купівлю старого Ланоса, а вона тут губи розкатує і повчає інших, як треба "правильно жити" і де купляти нерухомость.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:26, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:15
Что то у киевских рыл подгорает, что платежеспособные уезжают закородон. Рылы переходят к откровенным оскорблениям.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:18
BIGor написав:
Что то у киевских рыл подгорает, что платежеспособные уезжают закородон. Рылы переходят к откровенным оскорблениям.
Не лише київських, а й прикиївських. Особа працює ріелтором в Ірпені.
Працювала, вірніше.
Зараз - безробітна.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:22
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
Типа если я не хочу купить киевскую квартиру - значит нищеброд
Короче все лохи и нищеброды, только виталиан Наполон, филантроп и олигарх.
Ви повинні (за думкою цієї особи) купити квартиру в Ірпені. На 20+ поверсі "неохруша". Це, за її думкою, крутіше, ніж будь-яка квартира в Києві.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:22
flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 20 гру, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:25
Успіх написав: flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
25000 дол?
Вже можна.
Вбиту гостінку на м.Святошино чи м.Лісова. Можливо, смарт без ремонта далеко від метро.
Через півроку, рік - можна буде купити "хрущовку" за ці гроші, а через два, три роки - новобуд 35-40 м2 без ремонту. Можливо, навіть швидше
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:39
vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
З точки зору гравців КРЖН - немає жодного сенсу щось купляти на падаючому ринку. Тим більше, під час війни.
Повір, я знаю, що пишу.
На відміну від тебе, з математикою/арифметикою у мене все завжди норм.
Я здатен порахувати баланс,і навіть більше(((
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:39
Frant
Так "новобудiв" с этими ценами на стройматериалы просто не будет, ни через два года, ни через три, ни через пять, по бросовой цене естественно.
Засол недостроев Аркадо-КГСов будет, а готового и дёшево - нет.
Хотя Трибеки может и захотят выйти из своих пропахших ароматами аэрационных полей "стояков" с убитым за 10 лет ремонтами, в принципе заходили то они недорого, но вот жадность при продаже будет непредсказуема, как и курс к примеру в тот период.
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