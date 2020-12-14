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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053910540105411054210543>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:12

:roll:
  Vlad442 написав:
  maza5 написав:ПРО СТОМУ люду и так сейчас сложно выжить в этой стране.

Добавлю про простой люд. Какие-то идиоты в Раде сняли растоможку для помощи простому люду и этот люд повалил гнать евробляхи блокируя очередями таможни. Не пострадавшие люди с востока с побитыми машинами, не для ЗСУ, а "пострадавшая от войны" Западная Украина.
Сейчас этот простой люд топит до 22 градусов и плещется в горячей воде - а что, все подорожало кроме коммуналки, гуляй-потребляй. При этом, чем богаче человек, тем больше он потребляет, тем больше субсидии от государства получает, да еще за эту дешевую коммуналку мало кто платит.
Так что в этот стон про простой люд я не очень верю.

Колись були пільгові 150кВт год в місяць. Не знаю як тепер.
Спожив більш 150 кВт год : промтариф. Менше, то 1.68 грн.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 гру, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:12

  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
Типа если я не хочу купить киевскую квартиру - значит нищеброд :mrgreen: Короче все лохи и нищеброды, только виталиан Наполон, филантроп и олигарх.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 20 гру, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:13

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

Ты какой-то тупорылый. Честное слово.

100% правда. Особа не здатна вивчити мову держави, в якій живе.
У людини немає коштів на купівлю старого Ланоса, а вона тут губи розкатує і повчає інших, як треба "правильно жити" і де купляти нерухомость.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 11:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что то у киевских рыл подгорает, что платежеспособные уезжают закородон. Рылы переходят к откровенным оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:18

  BIGor написав:Что то у киевских рыл подгорает, что платежеспособные уезжают закородон. Рылы переходят к откровенным оскорблениям.

Не лише київських, а й прикиївських. Особа працює ріелтором в Ірпені.
Працювала, вірніше.
Зараз - безробітна.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:22

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
Типа если я не хочу купить киевскую квартиру - значит нищеброд :mrgreen: Короче все лохи и нищеброды, только виталиан Наполон, филантроп и олигарх.

Ви повинні (за думкою цієї особи) купити квартиру в Ірпені. На 20+ поверсі "неохруша". Це, за її думкою, крутіше, ніж будь-яка квартира в Києві.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:22

Трохи сьогодні маю більше вільного часу)))

  flyman написав:в Тернопооі

А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
  vitaliian написав:Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите

Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві? :D (звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?

Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику" :roll:
Але... мені просто цікаво :D
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 20 гру, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:25

  Успіх написав:
  flyman написав:в Тернопооі

А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
  vitaliian написав:Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите

Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві? :D
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?

Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику" :roll:
Але... мені просто цікаво :D

25000 дол?
Вже можна.
Вбиту гостінку на м.Святошино чи м.Лісова. Можливо, смарт без ремонта далеко від метро.
Через півроку, рік - можна буде купити "хрущовку" за ці гроші, а через два, три роки - новобуд 35-40 м2 без ремонту. Можливо, навіть швидше
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:39

  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

З точки зору гравців КРЖН - немає жодного сенсу щось купляти на падаючому ринку. Тим більше, під час війни.

Повір, я знаю, що пишу.
На відміну від тебе, з математикою/арифметикою у мене все завжди норм.
Я здатен порахувати баланс,і навіть більше(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:39

Frant
Так "новобудiв" с этими ценами на стройматериалы просто не будет, ни через два года, ни через три, ни через пять, по бросовой цене естественно.
Засол недостроев Аркадо-КГСов будет, а готового и дёшево - нет.
Хотя Трибеки может и захотят выйти из своих пропахших ароматами аэрационных полей "стояков" с убитым за 10 лет ремонтами, в принципе заходили то они недорого, но вот жадность при продаже будет непредсказуема, как и курс к примеру в тот период.
барабашов
 
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