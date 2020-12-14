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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:41
барабашов написав:Frant
Так "новобудiв" с этими ценами на стройматериалы просто не будет, ни через два года, ни через три, ни через пять, по бросовой цене естественно.
Засол недостроев Аркадо-КГСов будет, а готового и дёшево - нет.
Хотя Трибеки может и захотят выйти из своих пропахших ароматами аэрационных полей "стояков" с убитым за 10 лет ремонтами, в принципе заходили то они недорого, но вот жадность при продаже будет непредсказуема, как и курс к примеру в тот период.
Новобудів не буде.
Точніше, буде, мало. На порядок меньше ніж зараз.
Вони не потрібні, просто напросто.
В 1991 тут жило 52 млн, і квартир всім вистачало.
Зараз 25 млн - тим більше вистачить.
На байки рилів, що радянська забудова некомфортна (????) - не варто зважати. Їх робота - впарювати лохам товар,який дешевшає.
Взагалі, під час війни 25-поверхові "неохрущі" погано себе зарекомендували. Гірше, ніж малоповерхова радянська газифікована забудова.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:44
vitaliian написав: flyman написав:
та будинків/дач біля Попільні
прошу вас не делайте этого, финансовая столица не может переехать в Попельну.
Ммможет изначально Киев был не ваш вариант, и надо признать эту ошибку. 6 никому не нужных кладовок, которые надо отапливать, иначе заведется грибок. К тому же их надо будет периодически посещать из Тернополя / Попельни. Бессмысленные расходы.
По перше не 6 комірок.
По друге, північ оКРЖН та напрям ШРТ на Коростень (Ніжин, Конотоп теж) досить стрьомний.
А до Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
Про помилку ліпше скаже Зебра.
От подумай, що буде тепер ні війна ні мир, як в Кореях.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:48
Успіх написав: flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:51
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
в Тернопооі
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
vitaliian написав:
Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве.
Будут деньги приходите
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.
Флай????
Яке ще житло в Києві за 10 000 рік назад? Вітальєнівські общажки???
Гостінки і смарти рік назад коштували від 30 000 і більше!
1к "хрущовки" - були від 40 000.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 гру, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:51
барабашов написав:Frant
Так "новобудiв" с этими ценами на стройматериалы просто не будет, ни через два года, ни через три, ни через пять, по бросовой цене естественно.
Засол недостроев Аркадо-КГСов будет, а готового и дёшево - нет.
Хотя Трибеки может и захотят выйти из своих пропахших ароматами аэрационных полей "стояков" с убитым за 10 лет ремонтами, в принципе заходили то они недорого, но вот жадность при продаже будет непредсказуема, как и курс к примеру в тот период.
Нема е.е., і не скоро буде .
Без е.е. будова не будується, а життя то існування.
Ліпше взяти хату в селі та облаштувати собі off grid автономку
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:03
Frant написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
З точки зору гравців КРЖН - немає жодного сенсу щось купляти на падаючому ринку. Тим більше, під час війни.
Повір, я знаю, що пишу.
На відміну від тебе, з математикою/арифметикою у мене все завжди норм.
Я здатен порахувати баланс,і навіть більше(((
Сенсу може і немає, проте люди купують. В обох відомих мені випадках це задоволення потреби далеко не за останні. Причому купують не лише хрущі біля метро.
В першому випадку однією з умов договору було нерозголошення деталей об‘єкту ( в тому числі нерозміщення фото ремонту в соц. медіа). Вбудованої кавомашини miele я до того не бачив) Теріторіально Бровари, новобуд.
В другому - квартира під ремонт в царському будинку в центрі. Звісно, виняток лише підтверджує правило. Але також не варто оцінювати ситуацію виключно зі своєї печери)
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:12
gonchik74 написав: Frant написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
З точки зору гравців КРЖН - немає жодного сенсу щось купляти на падаючому ринку. Тим більше, під час війни.
Повір, я знаю, що пишу.
На відміну від тебе, з математикою/арифметикою у мене все завжди норм.
Я здатен порахувати баланс,і навіть більше(((
Сенсу може і немає, проте люди купують. В обох відомих мені випадках це задоволення потреби далеко не за останні. Причому купують не лише хрущі біля метро.
В першому випадку однією з умов договору було нерозголошення деталей об‘єкту ( в тому числі нерозміщення фото ремонту в соц. медіа). Вбудованої кавомашини miele я до того не бачив) Теріторіально Бровари, новобуд.
В другому - квартира під ремонт в царському будинку в центрі. Звісно, виняток лише підтверджує правило. Але також не варто оцінювати ситуацію виключно зі своєї печери)
Зрозуміло, що якійсь продажі йдуть.
У ого ніхто не заперечує.
Проте об'єм на порядок меньший, ніж рік назад, і ціни нижчі.
Чим довше війна, чим меньше запасів жиру - тим ціни КРЖН вниз!
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:12
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:16
Frant написав: flyman написав: Успіх написав:
А як там з цінами в Тернополі порівняно "до початку повномасштабної" ?
Зросли/впали? В доларах/в гривні?
Емммм... а можна щось нормальне купити за мУльйон гривень в Києві?
(звичайна думка простого/пересічного солдата)
Чи тільки з іпотекою/кредитним плечем?
Хоч я не планую в Києві купляти через "далеку логістику"
Але... мені просто цікаво
Нижній сегмент вигрібли, навіть кімнати в общажках. Тобто до 15кує вважай нема. Ще рік тому до 10кує можна було перебирати.
Два чи три рази міг би купити, і не купив.
За верхній сегмент не скажу.
Флай????
Яке ще житло в Києві за 10 000 рік назад? Вітальєнівські общажки???
Гостінки і смарти рік назад коштували від 30 000 і більше!
1к "хрущовки" - були від 40 000.
Успіх цікавився ТРЖН, відповідь йому була теж про ТРЖН.
Щодо КРЖН, то у пана Франта трохи завищені ціни як тоді так і тепер.
Але мене цікавить житло із стабільними е.е. та інтернетом.
Поки що як можу, так викручуюся, трохи онлайн, трохи офлайн, трохи беру дні офф, трохи по вихідним працюю.
В Києві бігати між кавалірками не варіант, а в Тернополі якщо в одному районі відключення, то за 20..30 хв. перебратися на інший, в якому є е.е.
Така наразі задумка.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:22
flyman написав:
В Києві бігати між кавалірками не варіант
Аллилуйя!!! Нужно покупать такое, чтобы не бегали. Мне в коммерции заменили побитую осколками дверь, а я об этом узнал через неделю. Арендаторы делают бизнес и решили с властями этот вопрос без меня, как и генератор и прочую мелочь типа буржуйки. А если бы сдавал жилую, мне бы квартиранты телефон оборвали, что и как, ещё уточняли бы где носик вытирается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 12:26, всього редагувалось 4 разів.
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