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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:29

  flyman написав:до 10кує можна було перебирати.
10 куе это цена в селе на данный момент
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Q7goI.html
Подумайте, цены растут, а там в ремонт 5-6куе вложено.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:32

  Frant написав:коштує як ірпіньський новобуд з ремонтом. Та
шта хрущ на дврз за 100куе? Целый подъезд вместе с бабушками?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nere ... Q3WzZ.html

(Кстати недорого. После сдачи цена уже была 1100уе/м2 можно сказать подешевело)

  барабашов написав:Так "новобудiв" с этими ценами на стройматериалы просто не будет
100% не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 13:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Подумайте, цены растут, а там в ремонт 5-6куе вложено

Если не больше. И сколько сил.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:55

  flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:00

  vitaliian написав:
  flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин наверное 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.

В Ірпені те ж саме, в порівнянні з Києвом. Вибір товару меньший, а ціни вищі. До роботи в Києві дальше. Логістика! Саме тому ірпіньска нерухомість суттєво дешевша київської. Чи ти це розумієш?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:В Києві бігати між кавалірками не варіант
Аллилуйя!!! Нужно покупать такое, чтобы не бегали. Мне в коммерции заменили побитую осколками дверь, а я об этом узнал через неделю. Арендаторы делают бизнес и решили с властями этот вопрос без меня, как и генератор и прочую мелочь типа буржуйки. А если бы сдавал жилую, мне бы квартиранты телефон оборвали, что и как, ещё уточняли бы где носик вытирается.

Ки більший за Те, крім того, проблеми з е.е. набагато складніші, і під регулярними обстрілами інфраструктури, і на її відбудову піде немало часу.
Як на мене, при варіанті заморозці БД і постійних обстрілах інрфаструктури Ки програватиме Те щодо якості проживання (вна оКРЖН ще гірше).
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:07

  flyman написав:Як на мене, при варіанті заморозці БД і постійних обстрілах інрфаструктури Ки програватиме Те щодо якості проживання
научатся сбивать 100% ракет и про обстрелы забудут. Байден пообещал патриоты. А больше РФ предложить нЕчего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.

в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт,
навіть булочки на кшалт Малятко.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:Як на мене, при варіанті заморозці БД і постійних обстрілах інрфаструктури Ки програватиме Те щодо якості проживання
научатся сбивать 100% ракет и про обстрелы забудут. Байден пообещал патриоты. А больше РФ предложить нЕчего.

не навчаться, тому що є теорія імовірності, і 100% це фантастика, вчора
РФ запустила 20 дронів, і є результат ("достаточно одной таблєткі"), більша частина Ки без е.е., води та інету другий день поспіль.
100% це диванні експерти язиком хіба.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 гру, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:10

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.

в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт,
навіть булочки на кшалт Малятко.

Булочки "Малятко" і консервовані домашні опеньки - це скоріше шлях до гастриту, ніж до економії з метою чергової купівлі нерухомості.
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