Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.
flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин наверное 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.
В Ірпені те ж саме, в порівнянні з Києвом. Вибір товару меньший, а ціни вищі. До роботи в Києві дальше. Логістика! Саме тому ірпіньска нерухомість суттєво дешевша київської. Чи ти це розумієш?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 13:04, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:В Києві бігати між кавалірками не варіант
Аллилуйя!!! Нужно покупать такое, чтобы не бегали. Мне в коммерции заменили побитую осколками дверь, а я об этом узнал через неделю. Арендаторы делают бизнес и решили с властями этот вопрос без меня, как и генератор и прочую мелочь типа буржуйки. А если бы сдавал жилую, мне бы квартиранты телефон оборвали, что и как, ещё уточняли бы где носик вытирается.
Ки більший за Те, крім того, проблеми з е.е. набагато складніші, і під регулярними обстрілами інфраструктури, і на її відбудову піде немало часу. Як на мене, при варіанті заморозці БД і постійних обстрілах інрфаструктури Ки програватиме Те щодо якості проживання (вна оКРЖН ще гірше).
flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.
в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт, навіть булочки на кшалт Малятко.
flyman написав:Як на мене, при варіанті заморозці БД і постійних обстрілах інрфаструктури Ки програватиме Те щодо якості проживання
научатся сбивать 100% ракет и про обстрелы забудут. Байден пообещал патриоты. А больше РФ предложить нЕчего.
не навчаться, тому що є теорія імовірності, і 100% це фантастика, вчора РФ запустила 20 дронів, і є результат ("достаточно одной таблєткі"), більша частина Ки без е.е., води та інету другий день поспіль. 100% це диванні експерти язиком хіба.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 гру, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Попельні ходить ШРТ на Козятин. І прямі потяги з Тернополя.
ты не понимаешь. Литр топлива 55 грн а может быть 80. Всё что тебе привезут в село уже на пороге магазина будет на 30-40% дороже чем в Киеве Из-за логистики плюс магазин навернет маржу 80%, если у магазина 40-50 покупателей, чтобы работать в плюс, приходится делать наценку 60-80%. Разве что на время войны пересидеть. Ракеты вряд-ли знают, где это счастливое место.
в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт, навіть булочки на кшалт Малятко.
Булочки "Малятко" і консервовані домашні опеньки - це скоріше шлях до гастриту, ніж до економії з метою чергової купівлі нерухомості.