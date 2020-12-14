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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 13:11
flyman написав:
в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт
Ирпень дорогой по ценам, но не из за логистики, а из за высокой покупательской способности. Знаешь сколько в районе центрального парка супермаркетов? Пять! (два АТБ, Сильпо, Новус, Фора) это на квадрате 500*500 метров. И все недешевые. Кому надо дёшево едут в Ашан.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:12
Frant написав: flyman написав: vitaliian написав:
в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт,
навіть булочки на кшалт Малятко.
Булочки "Малятко" і консервовані домашні опеньки - це скоріше шлях до гастриту, ніж до економії з метою чергової купівлі нерухомості.
А хто казав купувати нерухомість на зекономлене на їді?
Франт, не треба попадати в когнітивні пастки.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:13
flyman написав:
не навчаться, тому що є теорія імовірності, і 100% це фантастика, вчора
РФ запустила 20 дронів, і є результат ("достаточно одной таблєткі"), більша частина Ки без е.е., води та інету другий день поспіль.
100% це диванні експерти язиком хіба
надо верить нашему Президенту, а не чужому и не Кличко.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:14
vitaliian написав: flyman написав:
в Те ціни в продовольчих магазинах нижчі чим в Ірпені, і не тільки на імпорт
Ирпень дорогой по ценам, но не из за логистики, а из за высокой покупательской способности. Знаешь сколько в районе центрального парка супермаркетов? Пять! (два АТБ, Сильпо, Новус, Фора) это на квадрате 500*500 метров. И все недешевые. Кому надо дёшево едут в Ашан.
дійсно, після БД та окупації виросла покупна здатність в Ірпені
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:15
flyman написав:
дійсно, після БД та окупації виросла покупна здатність в Ірпені, сам відчув
хоть один из перечисленных закрылся? Или может там бомжи за булочку с маком сидят на кассах?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:15
vitaliian написав: flyman написав:
не навчаться, тому що є теорія імовірності, і 100% це фантастика, вчора
РФ запустила 20 дронів, і є результат ("достаточно одной таблєткі"), більша частина Ки без е.е., води та інету другий день поспіль.
100% це диванні експерти язиком хіба
надо верить нашему Президенту, а не чужому и не Кличко.
точно
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:21
vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
То что ребенок не игрок на КРЖН то понятно. А его родители? Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся? Тоесть их квартиры пойдут на продажу на олх. Например лично моя, правда она в Запорожье, но не суть. Или они не купят себе квартиру в Киеве, а будут что-то брать в Европе.
Вот на минутку представим:
В Украине было 40кк людей, живущих в 10кк квартир.
Выехало 10кк, тоесть в Украине появилось 2.5кк закрытых квартир. Сейчас они просто пустые стоят.
Допустим 2-3кк людей вернется. Все равно еще 2кк пустых квартир еще остается. Не будут же они вечно заколоченные стоять, в какой-то момент, через 1-2 года когда народ окончательно освоится в Европе, наберет там ипотек, все эти квартиры хлынут на олх. И цель будет уже просто продать ее, пусть даже с дисконтом 20-30%, просто чтобы избавится и не платить коммуналку. И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними? Такое может быть если война завтра закончится и вернется 80% уехавших. Тогда да. Но пока что конца войны не видно, и вероятность того что большинство вернется не очень.
П.С. Цифры кол-ва пустых квартир с потолка, но суть думаю понятна.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:21
vitaliian написав: flyman написав:
дійсно, після БД та окупації виросла покупна здатність в Ірпені, сам відчув
хоть один из перечисленных закрылся? Или может там бомжи за булочку с маком сидят на кассах?
Може, мільйонери там на касах працюють? За мінімалку, продають тобі булочки "Малятко"?
Мільйонери, типу тебе?
Опеньки на зиму - теж консервуєш, як любитель дешевих цоколів?
Ви з ним гарно співали би, в унісон((((
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:25
slonomag написав:
Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (10 лет до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
slonomag написав:
И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними
я утверждаю что на данный момент обвала нет, а некоторые города подорожали в долларах. Допустим со всей Украины выедет 10млн человек. Как вы это видите, Киев будет не заселён? Или в освобождённые киевские квартиры въедут те, кто раньше не мог себе этого позволить. С массовой миграцией прежде всего опустеют райцентры, потом областные центры. Затем миллионники. Киев опустеет последний.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 13:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:29
slonomag написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
То что ребенок не игрок на КРЖН то понятно. А его родители? Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся? Тоесть их квартиры пойдут на продажу на олх. Например лично моя, правда она в Запорожье, но не суть. Или они не купят себе квартиру в Киеве, а будут что-то брать в Европе.
Вот на минутку представим:
В Украине было 40кк людей, живущих в 10кк квартир.
Выехало 10кк, тоесть в Украине появилось 2.5кк закрытых квартир. Сейчас они просто пустые стоят.
Допустим 2-3кк людей вернется. Все равно еще 2кк пустых квартир еще остается. Не будут же они вечно заколоченные стоять, в какой-то момент, через 1-2 года когда народ окончательно освоится в Европе, наберет там ипотек, все эти квартиры хлынут на олх. И цель будет уже просто продать ее, пусть даже с дисконтом 20-30%, просто чтобы избавится и не платить коммуналку. И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними? Такое может быть если война завтра закончится и вернется 80% уехавших. Тогда да. Но пока что конца войны не видно, и вероятность того что большинство вернется не очень.
П.С. Цифры кол-ва пустых квартир с потолка, но суть думаю понятна.
кому зрозуміло, а кому - ні.
Недарма Бігор написав:
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
Ты какой-то тупорылый. Честное слово.
Типа если я не хочу купить киевскую квартиру - значит нищеброд
Короче все лохи и нищеброды, только виталиан Наполеон, филантроп и олигарх.
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