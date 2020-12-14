Додано: Вів 20 гру, 2022 13:21

vitaliian написав: BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.



Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио... что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

То что ребенок не игрок на КРЖН то понятно. А его родители? Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся? Тоесть их квартиры пойдут на продажу на олх. Например лично моя, правда она в Запорожье, но не суть. Или они не купят себе квартиру в Киеве, а будут что-то брать в Европе.Вот на минутку представим:В Украине было 40кк людей, живущих в 10кк квартир.Выехало 10кк, тоесть в Украине появилось 2.5кк закрытых квартир. Сейчас они просто пустые стоят.Допустим 2-3кк людей вернется. Все равно еще 2кк пустых квартир еще остается. Не будут же они вечно заколоченные стоять, в какой-то момент, через 1-2 года когда народ окончательно освоится в Европе, наберет там ипотек, все эти квартиры хлынут на олх. И цель будет уже просто продать ее, пусть даже с дисконтом 20-30%, просто чтобы избавится и не платить коммуналку. И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними? Такое может быть если война завтра закончится и вернется 80% уехавших. Тогда да. Но пока что конца войны не видно, и вероятность того что большинство вернется не очень.П.С. Цифры кол-ва пустых квартир с потолка, но суть думаю понятна.