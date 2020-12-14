RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10543105441054510546>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:34

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.

Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
slonomag
 
Повідомлень: 154
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:35

slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику. Почему не покупаю, да 100 причин не финансового плана.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 13:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:37

  Vlad442 написав:
  maza5 написав:Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?

Немцы заработали себе право жить багато.
Мы пока нет, но потребляем больше немцев.

Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров.
Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.

Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.


Жаль что вы не ответили на мой вопрос. Хотел получить реальные значения кто по вашему бедный и богатый.
А вы просто не различаете разницу между Субсидией и Льготами.
Почему 10 млн человек проработавши всю жизнь на государство сейчас получают пенсию которую хватает на коммуналку.Вот они и становятся за Субсидией.
Такие люди заслужили или не заслужили.?
А какой-то СБУ-шник в 45 лет на пенсию, сьдья с пенсией 50 к грн и они заслужили и льготы при этом..
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 20 гру, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
Повідомлень: 273
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:39

  vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу?

Який же ти убогий!
Далі Ірпеня і промислових районів Дніпра - ніколи ніде не бував?
Уявляєш, люди їдуть за кордон, вчать мову,знаходять роботу, живуть там. І навіть не мріють про ірпіньські фонтани і парки(((
П.С. я забув, що тобі важко даються арифметика та іноземні мови))) Oligofren(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23120
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:41

  vitaliian написав::arrow:

Я так розумію - тут☝️можливо була відповідь мені на моє питання....? - а я не побачив/не встиг :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:41

  vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.

Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
slonomag
 
Повідомлень: 154
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:49

  slonomag написав:
  vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.

Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду, тем у кого работы по старому месту жительства не окажется. Вангую Запорожье может быть среди них. Из профрониовых городов бизнес будет делать ноги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:51

  vitaliian написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.

Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду.

Ти точно не відносишся до першої категорії. Скоріше, до другої, до АТБшних касирів. Тому твої опуси, з розхвалюванням ірпіньських фонтанів і булочок "малятко" - нафіг нікому не потрібні.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23120
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду

Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться :) Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
slonomag
 
Повідомлень: 154
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:01

  slonomag написав:
  vitaliian написав:BIGor что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.

Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...

То что ребенок не игрок на КРЖН то понятно. А его родители? Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся? Тоесть их квартиры пойдут на продажу на олх. Например лично моя, правда она в Запорожье, но не суть. Или они не купят себе квартиру в Киеве, а будут что-то брать в Европе.
Вот на минутку представим:
В Украине было 40кк людей, живущих в 10кк квартир.
Выехало 10кк, тоесть в Украине появилось 2.5кк закрытых квартир. Сейчас они просто пустые стоят.
Допустим 2-3кк людей вернется. Все равно еще 2кк пустых квартир еще остается. Не будут же они вечно заколоченные стоять, в какой-то момент, через 1-2 года когда народ окончательно освоится в Европе, наберет там ипотек, все эти квартиры хлынут на олх. И цель будет уже просто продать ее, пусть даже с дисконтом 20-30%, просто чтобы избавится и не платить коммуналку. И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними? Такое может быть если война завтра закончится и вернется 80% уехавших. Тогда да. Но пока что конца войны не видно, и вероятность того что большинство вернется не очень.
П.С. Цифры кол-ва пустых квартир с потолка, но суть думаю понятна.

Вы что то писали за возможную ипотеку в Испании для вас
У вас есть какие-то сбережения? Сколько % от цены на первый взнос потянете?
В Запоре что у вас закрытое осталось? Какой объект? Вы его выставили уже на продажу? Он ликвиден? Его можно просто сейчас сдать хоть за коммуналку?
барабашов
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10543105441054510546>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, slonomag, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14957192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2095)
20.12.2022 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.