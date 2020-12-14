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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 13:34
vitaliian написав: slonomag написав:
Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:35
slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику. Почему не покупаю, да 100 причин не финансового плана.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:37
Vlad442 написав: maza5 написав:
Богатый это сколько доход в уе?
Черта бедности сколько доход в уе?
А потом сравнить % на коммуналку от зп в Украине и Германии.
УБД будем льготы представлять?
Немцы заработали
себе право жить багато.
Мы пока нет, но потребляем больше немцев.
Предоставлять УБД льготы на коммуналку это бред. А если УБД арендатор? А если выехал в Польшу и не воспользовался. Один УБД живет в гостинке, другой в доме 300 метров.
Нужно помочь УБД - пусть это будет в виде персональной пенсии.
Главный вопрос, который вы не хотите понять. Нельзя потратить деньги, которых нет. Если получают субсидию одни, то они получают ее не из воздуха, а за счет других (и себя в том числе). За дешевую коммуналку (стабильный курс, гречку) они голосуют за популистов-коррупционеров чем забирают у себя шанс на богатую жизнь.
Жаль что вы не ответили на мой вопрос. Хотел получить реальные значения кто по вашему бедный и богатый.
А вы просто не различаете разницу между Субсидией и Льготами.
Почему 10 млн человек проработавши всю жизнь на государство сейчас получают пенсию которую хватает на коммуналку.Вот они и становятся за Субсидией.
Такие люди заслужили или не заслужили.?
А какой-то СБУ-шник в 45 лет на пенсию, сьдья с пенсией 50 к грн и они заслужили и льготы при этом..
Востаннє редагувалось maza5
в Вів 20 гру, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:39
vitaliian написав:slonomag
и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу?
Який же ти убогий!
Далі Ірпеня і промислових районів Дніпра - ніколи ніде не бував?
Уявляєш, люди їдуть за кордон, вчать мову,знаходять роботу, живуть там. І навіть не мріють про ірпіньські фонтани і парки(((
П.С. я забув, що тобі важко даються арифметика та іноземні мови))) Oligofren(((
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:41
vitaliian написав:
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Я так розумію - тут☝️можливо була відповідь мені на моє питання....? - а я не побачив/не встиг
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:41
vitaliian написав:slonomag
и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.
Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:49
slonomag написав: vitaliian написав:slonomag
и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.
Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду, тем у кого работы по старому месту жительства не окажется. Вангую Запорожье может быть среди них. Из профрониовых городов бизнес будет делать ноги.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:51
vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав:slonomag
и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.
Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду.
Ти точно не відносишся до першої категорії. Скоріше, до другої, до АТБшних касирів. Тому твої опуси, з розхвалюванням ірпіньських фонтанів і булочок "малятко" - нафіг нікому не потрібні.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:56
vitaliian написав:
Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду
Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться
Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:01
slonomag написав: vitaliian написав:BIGor
что именно бред, что дети которые учатся заграницей - не игроки кржн? Даже вы не игрок, хотя далеко не ребенок. Ценно мнение именно игроков, у которых есть средства и которые рассматривают возможность покупки квартиры в Киеве. Зёбр и вы такими не являются.
Ваше мнение имеет ценность, примерно как мнение ребенка про квантовую физику (или бомжа про Феррари). Будут деньги - приходите. А пока их у вас нет, скромнее выражайтесь. Чтобы не выглядеть идио...
То что ребенок не игрок на КРЖН то понятно. А его родители? Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся? Тоесть их квартиры пойдут на продажу на олх. Например лично моя, правда она в Запорожье, но не суть. Или они не купят себе квартиру в Киеве, а будут что-то брать в Европе.
Вот на минутку представим:
В Украине было 40кк людей, живущих в 10кк квартир.
Выехало 10кк, тоесть в Украине появилось 2.5кк закрытых квартир. Сейчас они просто пустые стоят.
Допустим 2-3кк людей вернется. Все равно еще 2кк пустых квартир еще остается. Не будут же они вечно заколоченные стоять, в какой-то момент, через 1-2 года когда народ окончательно освоится в Европе, наберет там ипотек, все эти квартиры хлынут на олх. И цель будет уже просто продать ее, пусть даже с дисконтом 20-30%, просто чтобы избавится и не платить коммуналку. И Вы утверждаете что это никак не повлияет на рынок и цены останутся прежними? Такое может быть если война завтра закончится и вернется 80% уехавших. Тогда да. Но пока что конца войны не видно, и вероятность того что большинство вернется не очень.
П.С. Цифры кол-ва пустых квартир с потолка, но суть думаю понятна.
Вы что то писали за возможную ипотеку в Испании для вас
У вас есть какие-то сбережения? Сколько % от цены на первый взнос потянете?
В Запоре что у вас закрытое осталось? Какой объект? Вы его выставили уже на продажу? Он ликвиден? Его можно просто сейчас сдать хоть за коммуналку?
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