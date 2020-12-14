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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 14:08
барабашов написав:
Вы что то писали за возможную ипотеку в Испании для вас
У вас есть какие-то сбережения? Сколько % от цены на первый взнос потянете?
В Запоре что у вас закрытое осталось? Какой объект? Вы его выставили уже на продажу? Он ликвиден? Его можно просто сейчас сдать хоть за коммуналку?
Набиваю историю для банка. Плачу налоги в Испании чтобы 80% ипотеку получить. 20% уж как-то наскребу без продажи квартиры в Запорожье. Хотя думаю могу ее с дисконтом в 30% хоть сейчас слить, но не хочу так как куча личных вещей там осталось, надо сначала все ценное вывести. По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает.
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slonomag
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:10
slonomag написав: vitaliian написав: slonomag написав:
Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
Аналогично.
То же самое наблюдаю в Германии.
Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии".
Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства.
По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать.
Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.
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antey1969
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:18
slonomag написав:
По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает
арендуйте гараж в каком то райцентре и сгрузите всё туда) но за 5-6к я бы тоже не замарачивался. Если хозяин гаража окажется неадекват, переезд в следующий вам будет стоить новых денег и нервов.
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:18
antey1969 написав: slonomag написав: vitaliian написав:
с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
Аналогично.
То же самое наблюдаю в Германии.
Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии".
Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства.
По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать.
Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.
100%
Більшість моїх колег/колежанок також планують залишитись в Німеччині. Вчать мову, дітей прилаштували.
Для КРЖН це жирний мінус
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Frant
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:19
В Испании особо интеграции целенаправленной нет, но есть бесплатные курсы языка, бесплатные школы, полубесплатное жилье если надо (красный крест вроде до 70% оплачивает). Тоесть если есть желание закрепиться, то все условия для этого есть. И большинство походу собирается этим воспользоваться. Ну, а кто даже с таким стартом нифига не сможет закрепиться, такие люди квартиры обычно не покупают. Тоесть их возвращение в Украину максимум чуток оживит рынок аренды.
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slonomag
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:20
Frant написав:
Для КРЖН це жирний мінус
а я думаю жирный плюс, для рынка труда, ещё бы ты уехал, вообще кайф был бы, можешь даже хрущ с собой забрать. Туалеты умеешь мыть?
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vitaliian
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:23
vitaliian написав: slonomag написав:
По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает
арендуйте гараж в каком то райцентре и сгрузите всё туда) но за 5-6к я бы тоже не замарачивался. Если хозяин гаража окажется неадекват, переезд в следующий вам будет стоить новых денег и нервов.
Такое, я лучше потеряю год аренды, след летом вернусь на недельку, отправлю в Испанию что дорого как память, шмотки в какой-то красный крест в Украине сдам, техника с квартирой уйдет. Это проще.
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