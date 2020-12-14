slonomag написав:

vitaliian написав: slonomag написав: Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени. да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.

Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.