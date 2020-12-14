RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054410545105461054710548>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Вы что то писали за возможную ипотеку в Испании для вас
У вас есть какие-то сбережения? Сколько % от цены на первый взнос потянете?
В Запоре что у вас закрытое осталось? Какой объект? Вы его выставили уже на продажу? Он ликвиден? Его можно просто сейчас сдать хоть за коммуналку?

Набиваю историю для банка. Плачу налоги в Испании чтобы 80% ипотеку получить. 20% уж как-то наскребу без продажи квартиры в Запорожье. Хотя думаю могу ее с дисконтом в 30% хоть сейчас слить, но не хочу так как куча личных вещей там осталось, надо сначала все ценное вывести. По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает.
slonomag
 
Повідомлень: 156
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:10

  slonomag написав:
  vitaliian написав:
  slonomag написав:Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.

Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.

Аналогично.
То же самое наблюдаю в Германии.
Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии".
Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства.
По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать.
Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11630
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3478 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:18

  slonomag написав:По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает
арендуйте гараж в каком то райцентре и сгрузите всё туда) но за 5-6к я бы тоже не замарачивался. Если хозяин гаража окажется неадекват, переезд в следующий вам будет стоить новых денег и нервов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15782
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:18

  antey1969 написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав: с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.

Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.

Аналогично.
То же самое наблюдаю в Германии.
Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии".
Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства.
По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать.
Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.

100%
Більшість моїх колег/колежанок також планують залишитись в Німеччині. Вчать мову, дітей прилаштували.
Для КРЖН це жирний мінус
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Испании особо интеграции целенаправленной нет, но есть бесплатные курсы языка, бесплатные школы, полубесплатное жилье если надо (красный крест вроде до 70% оплачивает). Тоесть если есть желание закрепиться, то все условия для этого есть. И большинство походу собирается этим воспользоваться. Ну, а кто даже с таким стартом нифига не сможет закрепиться, такие люди квартиры обычно не покупают. Тоесть их возвращение в Украину максимум чуток оживит рынок аренды.
slonomag
 
Повідомлень: 156
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:20

  Frant написав:Для КРЖН це жирний мінус
а я думаю жирный плюс, для рынка труда, ещё бы ты уехал, вообще кайф был бы, можешь даже хрущ с собой забрать. Туалеты умеешь мыть?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15782
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:23

  vitaliian написав:
  slonomag написав:По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает
арендуйте гараж в каком то райцентре и сгрузите всё туда) но за 5-6к я бы тоже не замарачивался. Если хозяин гаража окажется неадекват, переезд в следующий вам будет стоить новых денег и нервов.

Такое, я лучше потеряю год аренды, след летом вернусь на недельку, отправлю в Испанию что дорого как память, шмотки в какой-то красный крест в Украине сдам, техника с квартирой уйдет. Это проще.
slonomag
 
Повідомлень: 156
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:27

  vitaliian написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.

Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду, тем у кого работы по старому месту жительства не окажется. Вангую Запорожье может быть среди них. Из профрониовых городов бизнес будет делать ноги.

Який зміст вкладатися в падаючий актив, якщо з 50куе без напряга та особливих ризиків щомісячно можна отримувати $1K (24% у $ у річному вимірі)
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/1000.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30155
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:30

flyman Флай тебе говорили что хитрожопых жизнь наказывает, жадность фраера сгубила, а скупой платит дважды? Мне кажется этот урок ты прогулял. Не гонись за бесплатным сыром. Ты же не мышь)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15782
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:33

  vitaliian написав:
  Frant написав:Для КРЖН це жирний мінус
а я думаю жирный плюс, для рынка труда, ещё бы ты уехал, вообще кайф был бы, можешь даже хрущ с собой забрать. Туалеты умеешь мыть?

А тут пишут, что минус
https://forbes.ua/money/ne-taki-vzhe-i- ... 2022-10450
Європейський центральний банк очікує, що коефіцієнт участі українських біженців працездатного віку в робочій силі країн Єврозони становитиме від 25% до 55% у середньостроковій перспективі. Оцінки потенційного зростання робочої сили у всьому ЄС при цьому складають 0,2–0,8%, або 0,3–1,3 млн осіб.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1488 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1054410545105461054710548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14960715
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (110)
20.12.2022 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.