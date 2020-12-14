Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Вы что то писали за возможную ипотеку в Испании для вас У вас есть какие-то сбережения? Сколько % от цены на первый взнос потянете? В Запоре что у вас закрытое осталось? Какой объект? Вы его выставили уже на продажу? Он ликвиден? Его можно просто сейчас сдать хоть за коммуналку?
Набиваю историю для банка. Плачу налоги в Испании чтобы 80% ипотеку получить. 20% уж как-то наскребу без продажи квартиры в Запорожье. Хотя думаю могу ее с дисконтом в 30% хоть сейчас слить, но не хочу так как куча личных вещей там осталось, надо сначала все ценное вывести. По той же причине и сдавать не хочется, те 5-6к грн в месяц погоды не сделают, а то что кто-то будет жить рядом с моими вещами напрягает.
slonomag написав:Если ребенка хотят оставить в Европе, то и родители наверное с ним останутся
да с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
Аналогично. То же самое наблюдаю в Германии. Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии". Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства. По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать. Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.
vitaliian написав: с какого перепуга. Я своих (до войны) не смог в киевскую область переместить, а то другая страна, легализация, документы, язык учить, работу искать не по специальности (чаще всего грязную). Круг общения заводить по новому. Очень сомневаюсь что массово народ к этому готов. А ребенку проще, круг общения у детей заводится быстро, язык осваивается легко, на получение специальности и легализации есть вагон времени.
Ну, у вас свое мнение из Украины, я вижу чуток другое находясь в Испании. Из того десятка семей с которыми успели познакомиться, или уже полностью выехали из Украины, или ждут папу. Возвращаться собираются аж 0. Точнее 2 семьи уехали, но еще летом, а те кто уже хотя бы пол года продержались и сдали детей в школы, собираются тут оставаться навсегда. А там время рассудит кто был прав и как оно все на самом деле сложится.
Аналогично. То же самое наблюдаю в Германии. Народ уже пообрастал мебелью, техникой и вещами. Дети все по школам, садам и кружкам пристроены. Немецкие преподаватели прямым текстом говорят, оставайтесь у нас. В Джобцентре первый вопрос, который задают при анкетировании, "планируете ли остаться в Германии". Со следующего года Германия к тому же планирует резко смягчить требования для получения ПМЖ и гражданства. По сути нас уже начинают потихоньку интегрировать. Чувствую, много жилья будет выставлено на продажу в Киеве после победы.
100% Більшість моїх колег/колежанок також планують залишитись в Німеччині. Вчать мову, дітей прилаштували. Для КРЖН це жирний мінус
В Испании особо интеграции целенаправленной нет, но есть бесплатные курсы языка, бесплатные школы, полубесплатное жилье если надо (красный крест вроде до 70% оплачивает). Тоесть если есть желание закрепиться, то все условия для этого есть. И большинство походу собирается этим воспользоваться. Ну, а кто даже с таким стартом нифига не сможет закрепиться, такие люди квартиры обычно не покупают. Тоесть их возвращение в Украину максимум чуток оживит рынок аренды.
vitaliian написав:slonomag и все за полгода выучили язык и нашли приличную работу? О том что кто собирается другая ветка, у меня приятель с 2008 собирается купить квартиру а я с весны собираюсь купить спецтехнику.
Нет конечно, учат. Работа есть. Ну я же не утверждаю что прям все не вернутся. Полюбому 20-30% не смогут освоится и вернутся даже в воюющую страну. Но это не будет ЦА КРЖН с 50-100к уе в кармане. Вернутся по своим домам и пойдут обратно работать кассирами в АТБ. Или охраниками.
это одно и тоже. Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду, тем у кого работы по старому месту жительства не окажется. Вангую Запорожье может быть среди них. Из профрониовых городов бизнес будет делать ноги.
Європейський центральний банк очікує, що коефіцієнт участі українських біженців працездатного віку в робочій силі країн Єврозони становитиме від 25% до 55% у середньостроковій перспективі. Оцінки потенційного зростання робочої сили у всьому ЄС при цьому складають 0,2–0,8%, або 0,3–1,3 млн осіб.