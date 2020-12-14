Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:flyman Флай тебе говорили что хитрожопых жизнь наказывает, жадность фраера сгубила, а скупой платит дважды? Мне кажется этот урок ты прогулял. Не гонись за бесплатным сыром. Ты же не мышь)
До чого тут безплатний сир? Чи ти заразився від долярчика? Той хоч не розуміє, як воно працює і за чий кошт, але таки заробляє на конвертаційних депозитах, хоча пищав теж, що то як бітубі жулівері.
Європейський центральний банк очікує, що коефіцієнт участі українських біженців працездатного віку в робочій силі країн Єврозони становитиме від 25% до 55% у середньостроковій перспективі. Оцінки потенційного зростання робочої сили у всьому ЄС при цьому складають 0,2–0,8%, або 0,3–1,3 млн осіб.
Що цікаво, в РП українці-біженці заплатили більше податків, чим потратило паньство їм на допомогу. Джаст е бузінес, аз южуал.
а я думаю жирный плюс, для рынка труда, ещё бы ты уехал, вообще кайф был бы, можешь даже хрущ с собой забрать. Туалеты умеешь мыть?
касирша з АТБ -продовжує боротись з київською радянською забудовою. Лише тому, що вона тобі не по кишені?(((
Твоя ненависть до київської радянської забудови - беззмістовна, іраціональна і контрпродуктивна. Для початку спробуй модернізувати ірпіньські "хрущі", а потім розкривай рот на київські хрущі, сталінки і царські будинки.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 гру, 2022 15:00, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:flyman Флай тебе говорили что хитрожопых жизнь наказывает, жадность фраера сгубила, а скупой платит дважды? Мне кажется этот урок ты прогулял. Не гонись за бесплатным сыром. Ты же не мышь)
До чого тут безплатний сир? Чи ти заразився від долярчика? Той хоч не розуміє, як воно працює і за чий кошт, але таки заробляє на конвертаційних депозитах, хоча пищав теж, що то як бітубі жулівері.
Все нерыночные механизмы это бесплатный сыр. Рынок это когда заключённая сделка выгодна всем сторонам.
Frant написав:
vitaliian написав:
Frant написав:Для КРЖН це жирний мінус
а я думаю жирный плюс, для рынка труда, ещё бы ты уехал, вообще кайф был бы, можешь даже хрущ с собой забрать. Туалеты умеешь мыть?
касирша з АТБ -продовжує боротись з київською радянською забудовою. Лише тому, що вона тобі не по кишені?(((
Опять вы хотите сменить тему на обсуждение ваших сексуальных проблем?) Теперь в них кассирша виновата. Буйная вы наша фантазия.
vitaliian написав:flyman Флай тебе говорили что хитрожопых жизнь наказывает, жадность фраера сгубила, а скупой платит дважды? Мне кажется этот урок ты прогулял. Не гонись за бесплатным сыром. Ты же не мышь)
До чого тут безплатний сир? Чи ти заразився від долярчика? Той хоч не розуміє, як воно працює і за чий кошт, але таки заробляє на конвертаційних депозитах, хоча пищав теж, що то як бітубі жулівері.
Все нерыночные механизмы это бесплатный сыр. Рынок это когда заключённая сделка выгодна всем сторонам.
первинка КРЖН теж не ринкова, так як там наявний монополізм, і що? мова не йдеться, що конвертаційні депозити форева, а про те, що в даний момент часу РН в спадному тренді і заходити в нього наврядчи будуть під інвестицію, в основному "для себе" і альтернативщики. Первинка стоїть, так як нема ні бажаючих інвестувати, ні е.е. щоб "крутилися крани"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 гру, 2022 15:01, всього редагувалось 1 раз.