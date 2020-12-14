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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10545105461054710548

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:28

  slonomag написав:
  vitaliian написав:Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду

Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться :) Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.

Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.

Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.

Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.

Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:34

  vitaliian написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав:Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду

Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться :) Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.

Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.

Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.

Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.

Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.

Все це до пори, до часу.
Ти дійсно не розумієш, що -5 млн чоловік - колосальний удар по ринку нерухомості України??? Да уж, да уж.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Заторможье

А коверкать названия городов обязательно? :) Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:58

  slonomag написав:
  vitaliian написав:Заторможье

А коверкать названия городов обязательно? :) Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени :)

Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.

Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:10

  slonomag написав:
  vitaliian написав:Заторможье

А коверкать названия городов обязательно? :) Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени :)

За цим повинен слідкувати модератор, до речі.
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