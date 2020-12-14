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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:28
slonomag написав: vitaliian написав:
Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду
Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться
Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.
Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.
Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.
Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:34
vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав:
Купят те у кого есть 100куе и сдадут квартиры кассирам в аренду
Главное чтобы к окончанию войны в стране набралось несколько сотен тысяч людей, у которых будет 100куе чтобы купить эти квартиры под аренду. Вы оптимист, думаете что они будут, а мне кажется что это будет вымирающий вид за которым уехавшие продаваны типа меня будут охотиться
Чтобы уже слить свою прелесть хоть по какой цене. Через пару лет узнаем кто был прав, сейчас это все равно гадание на кофейной гуще так как ни Вы, ни я не знаем как и когда закончится война.
Я вам одну историю расскажу, а вы подумайте. Была у меня арендаторша в коммерции, салон красоты, набрала себе девочек, сдала им места в субаренду (специфика бизнеса, можно сдать стол + розетка). Имела с девочек Профит + сама что то делала, то ли пальцы красила, то ли ногти не помню.
Сбежала в феврале в Германию и несколько месяцев мне писала как в Ирпене все плохо, все разрушено, людей нет, жизнь невозможна. Из Германии оно виднее.
Тем временем в мою коммерцию въехали другие люди, поставили генератор, буржуйку (на случай отключения света, газа там нет, отопление электро). И спокойно работают.
Мораль. Свято место пусто не бывает. Уедете вы, на ваше место заедут другие. Не будем вдаваться в оффтоп кто эти другие и откуда. Знаю что заедут, есть миллион мест хуже чем Киев или Заторможье.
Все це до пори, до часу.
Ти дійсно не розумієш, що -5 млн чоловік - колосальний удар по ринку нерухомості України??? Да уж, да уж.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:49
vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:58
slonomag написав: vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
Вы его своим отъездом оскорбили гораздо больше. Город это люди. Нет людей - нет города. А сейчас возмущаетесь 2мя перепутанными буквами в названии. Трусы или крестик? Я вам пример про арендаторшу не зря привёл. Не от большого ума она убежала.
Чужих нигде не любят, даже бродячая собака не чувствует себя безопасно на чужой территории. Вдобавок будете платить в кредиты, несколько лет учить язык. Ввяжетесь в расходы на переезд, на обустройство. Ваше рабочее место и парковку займут. А потом окажется уезжать было не обязательно. Если конечно у вас нет аллергии на Украину.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:10
slonomag написав: vitaliian написав:
Заторможье
А коверкать названия городов обязательно?
Запорожье конечно не Киев, но не до такой же степени
За цим повинен слідкувати модератор, до речі.
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